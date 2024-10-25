ХАМАС разместил на HeadHunter вакансию главы организации

Движение ХАМАС разместило на сайте HeadHunter вакансии главы организации и руководителя направления по борьбе с сионизмом.

– Организация ищет активного и целеустремленного профессионала с опытом управления подпольными структурами не менее 5 лет. Приветствуется владение огнестрельным оружием, – гласит объявление на сайте.

Среди требований к кандидатам значатся: высшее образование (предпочтительно военное или теологическое), опыт руководства террористической (экстремистской) группировкой от 3 лет, знание основ конспирации и умение быстро перемещаться по тоннелям. Дополнительным преимуществом станет опыт работы в Telegram-каналах и навыки монтажа видеороликов.

Работодатель предлагает конкурентную зарплату в биткоинах, полный соцпакет, включая медицинскую страховку от осколочных ранений, а также служебный пикап с зенитной установкой. Среди бонусов указаны: компенсация расходов на камуфляж, безлимитный корпоративный тариф спутниковой связи и личная пещера в случае успешного прохождения испытательного срока.

– График работы ненормированный, возможны частые командировки в бункеры. Дресс-код — строго милитари. Наличие бороды обязательно, — отмечается в описании вакансии.

На момент публикации на вакансию откликнулось несколько десятков кандидатов, включая трёх агентов Моссада, которые случайно прокололись, указав в резюме знание иврита.

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