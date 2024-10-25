 

Индонезийский крокодил оборвал жизнь шахтера на глазах у родственника

25.10.2024, 9:30, Разное
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В Индонезии произошла трагедия: 25-летний шахтер Хери стал жертвой нападения огромного крокодила, пока его тесть беспомощно наблюдал. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 октября, в округе Белитунг на одноименном острове.

Шахтер отправился на реку омыть ноги после добычи олова, когда из воды выскочил крокодил и утащил его под воду. Родственник незамедлительно рассказал о случившемся в деревне. Несмотря на четырехчасовые поиски, которые вели местные жители, Хери не удалось найти.

На следующий день, 16 октября, останки Хери были обнаружены в реке, примерно в 25 метрах от места трагедии. Масштабный вылов рыбы у побережья Индонезии вынудил крокодилов искать пропитание вглубь территории страны, что привело к увеличению числа нападений на людей в густонаселенных районах.


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