 

Эль-Джассасии: таинственные символы пустыни Катара

25.10.2024, 8:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сердце пустыни Катара, среди бесплодных песчаных дюн, скрывается загадочный памятник наскальной живописи — Эль-Джассасия. Это место, где древние художники оставили на известняковых скалах свои следы в виде 900 петроглифов, привлекает внимание археологов и туристов со всего мира.

Символы, найденные в Эль-Джассасии, поражают воображение. Некоторые из них напоминают рептилий, греющихся на солнце, а другие представляют собой углубления, похожие на древнюю настольную игру. Эти загадочные знаки, в том числе изображения парусных кораблей, которые можно увидеть как сверху, так и в профиль, вызывают множество вопросов о своей природе и назначении.

– Хотя наскальные рисунки распространены на Аравийском полуострове, некоторые из них в Аль-Джассасии уникальны и не встречаются больше нигде, — считает руководитель раскопок и управления объектами в Музеях Катара Ферхан Сакал.

Он подчеркивает высокий уровень креативности и наблюдательности древних художников, которые создали эти уникальные произведения искусства.

Аль-Джассасия была открыта в 1957 году и с тех пор привлекает внимание исследователей. В 1973-1974 годах датская археологическая команда под руководством Хольгера и Ханса Капелей провела детальное исследование, документируя все найденные изображения. Среди них более трети составляют загадочные знаки в виде чашек, которые могут быть связаны с древними играми, гаданием или даже ритуалами.

Однако, несмотря на множество теорий, точное назначение этих углублений до сих пор остается загадкой.

– На этот вопрос очень сложно ответить, — признает Сакал, добавляя, что некоторые из символов могли иметь ритуальное значение, уходящее корнями в глубь веков.

Возраст петроглифов также вызывает споры среди ученых. Исследования показывают, что они могут быть как древними, так и более современными, но точные даты остаются неясными. Тем не менее, изображения лодок, найденные в Эль-Джассасии, предоставляют важную информацию о морской культуре древних народов, которые использовали их для рыбалки и добычи жемчуга.

Корабли, изображенные на скалах, не только отражают технические аспекты судостроения, но и имеют символическое значение.

– Корабли играли важную роль в верованиях древних народов, которые считали их средством перехода в загробный мир, — отмечают исследователи Фрэнсис Гиллеспи и Фейсал Абдулла Аль-Наими.

Посетить Эль-Джассасию — значит погрузиться в мир древних тайн и загадок. Однако не забывайте, что в этом пустынном уголке нет затененных участков, поэтому лучшее время для посещения — на рассвете или закате. И, конечно, не забудьте взять с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Кардиолог Бокерия раскрыла главную подсказку организма о риске инсульта

25.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В кабинете губернатора Филимонова

25.10 / Мнение: Не очко обычно губит…

25.10 / В России введут единые стандарты поклонов перед чиновниками

25.10 / Футболист Дуглас Сантос получил российский паспорт

25.10 / Сати Казанова впервые стала мамой

25.10 / Мнение «аналитика»: О дне простой москвички… Завидовать будем?

25.10 / Владимир Путин обозначил условия для компромисса в переговорах по Украине

25.10 / Сотрудник «Сбера» пресёк хакерскую атаку, утопив сервер в святой воде

25.10 / Мнение: Импортозамещение Оземпика, тяжёлые наркотики в Канаде и дорогая британская медицина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика