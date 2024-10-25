 

Мнение «аналитика»: О северных корейцах на Курщине… Вот и первый результат?

25.10.2024, 6:05, Разное
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Про северокорейский спецназ, который якобы уже в России, много разного бают. Начиная с того, что это крутейшие воины, которых с пелёнок тренируют и готовят рвать всех на куски, и заканчивая оценками их боевых и физических кондиций «на троечку с минусом». И вот прошла информация, что они уже на Курщине. Причём самый главный российский инсайдер отказался это опровергать. Но и подтверждать тоже не стал, отделавшись словами «что и как мы [с КНДР в рамках Договора о стратегическом партнёрстве] будем делать – это уже наше дело».

Но есть то, что говорит лучше слов.

Спикеры ГУР МОУ сообщили, что первых северокорейских военных «заметили в Курской области». В свою очередь заметим, что это произошло примерно через две недели после появления самых ранних сообщений об отправке Сил СпН КНА в Россию. Днём ранее украинские военные рассказали журналистам, что видели людей, которые «могут быть выходцами из Восточной Азии», а также отметили «увеличение количества солдат на российской стороне».

Да, это также бла-бла-бла. Но вот неоспоримый факт.

«Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек, — заявил российский президент Владимир #Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани. —Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская #армия приступила к ликвидации этой группировки».

Примечательно, что ранее ни Минобороны России, ни военкоры о каких-либо «котлах» на Курщине даже не заикались. Так, в сводке МО РФ, опубликованной за несколько часов до пресс-конференции главы государства и подводившей итоги предыдущего дня, говорилось о продолжении «наступательных действий… в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово», а также об отражении трёх контратак противника и срыве ещё трёх. Получается, оперативная ситуация в Курской области существенно и резко изменилась за какие-то часы!

Интересно ведь, благодаря кому/чему это произошло?

Или всё и так понятно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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