 

Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей

25.10.2024, 3:35, Разное
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Основная причина возмущения заключается в ограничении доступа к популярному общественному пляжу, который теперь становится менее доступным для местных жителей. По информации СМИ, Гарри и Меган воспользовались программой “золотая виза”, позволяющей им свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. Однако многие местные жители выражают опасения, что это негативно скажется на их доступе к побережью.

Новые владельцы элитной недвижимости могут получить возможность превращать общественные пляжи в частные зоны, что вызывает серьезные опасения у местного населения. Известный футболист Андре Андраде, проживающий неподалеку, выразил свое недовольство: “Я очень расстроен тем, что огромный участок португальской земли теперь доступен только для богатых, в то время как средний местный житель теряет доступ к местам, которые были частью его жизни на протяжении многих поколений”.

Новые государственные правила управления побережьями также способствуют закрытию некоторых общественных пляжей для свободного посещения, если рядом расположены дорогие жилые комплексы. В результате многие популярные зоны отдыха в Португалии становятся частными, что вызывает недовольство не только у местных жителей, но и у туристов.

Для принца Гарри и Меган Маркл, которые уже не раз становились объектом обсуждений и скандалов, этот переезд стал ещё одной главой в их истории. Их попытки начать новую жизнь вдали от Великобритании продолжают вызывать критику как со стороны СМИ, так и со стороны местных жителей стран, куда они решают переехать. Несмотря на все трудности и скандалы, герцоги стремятся создать независимую жизнь вдали от королевской семьи.


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