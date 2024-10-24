Мнение «аналитика»: О конце очередной мрии… Украине указали на место?

Речь даже не о том, что грезили стать «второй Францией», а становятся «вторым Сомали». Это уже давно классика, а тут — актуальный «свежачок».

Украинский МИД, конечно, пытается держать морду кирпичом. Но выходит скверно. Тем более, что всё очень наглядно. Как говорится, яснее некуда.

Вот я уверен, что объёмистую, больше сотни пунктов, «Казанскую резолюцию» саммита БРИКС вы не читали. А зря. Есть там вещи шедевральные. Например, пункт 20-й:

«С удовлетворением отмечая усилия наших стран по сохранению редких видов и высокую степень уязвимости крупных представителей семейства кошачьих, обращаем внимание на инициативу Республики Индии по созданию Международного альянса больших кошек и призываем страны БРИКС совместно работать в целях дальнейшего содействия сохранению больших кошек. Мы также отмечаем создание ОАЭ Фонда сохранения видов имени Мохаммеда бен Заида. В связи с этим призываем страны БРИКС наращивать совместную деятельность в области сохранения и защиты наиболее уязвимых видов [кошачьих]».

Чем он так примечателен?

А тем, что приоритетнее и объёмнее пункта 36, который про Украину. То есть, проблемы манулов для Глобального Юга намного более актуальны и значимы, чем локальный конфликт Украины и России, в который зачем-то влез коллективный Запад и всё испортил. Котики важнее украинцев, ага.

Ну и чтобы два раза не вставать, вот формулировка пункта 36, про который украинский МИД заикнулся, будто России что-то там «не удалось навязать»:

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг неё, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчёркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

Для особо непонятливых. «Национальные позиции», о которых напомнила декларация — это в том числе предложения России по возможному варианту урегулирования конфликта. «Все» страны, которые «должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — это в первую очередь коллективный Запад, который своим прямым вмешательством в локальный конфликт способствовал его масштабированию и эскалации на грани Третьей мировой. Что целям и принципам Устава ООН явно противоречит. Ну а сам Устав во всей полноте и взаимосвязанности — это не только про «территориальную целостность» и «суверенитет», но и про #право наций на самоопределение, причём очищенное от лукавой, чисто западной избирательности, когда Косово — «можно», а #Крым — «нельзя».

#Россия «не смогла», говорите? Ну-ну…

А место Украины хоть понятно?

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