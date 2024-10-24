Мнение: Магазин «Русские Знаки», ответственность за русофобию и патриотическая замена «Мемориалу»

1. Андрей Смирнов, автор проекта «Русские Знаки» открыл магазин флагов и всяких патриотических вещей. Если вам нужен, например, большой имперский флаг, или русский триколор, или магнитная нашлёпка на автомобиль с гордой надписью про Россию — пожалуйста, сюда (ссылка).

Из ассортимента интернет-магазина также рекомендую млекопитающих (слоны, зайцы, медведи) — тяжёлые и приятные на ощупь игрушки, небольшие по размеру, подходят для подарка. Раздел «Игрушки ручной работы».

Список флагов на интернет-витрине неполный, живьём их гораздо больше. Есть, например, флаг, который с одной стороны чёрно-жёлто-белый, а с другой — бело-сине-красный. Выглядит внушительно. Расположен магазин у метро Проспект Просвещения, адрес: Энгельса, 150, кор. 1Б. Также можно позвонить по телефону +7 (995) 890-27-71 и прямо спросить, какие конкретно флаги в наличии есть. Предвосхищая вопрос: ни радужных, ни пораженческих флагов там не держат.

2. В Госдуме подготовили законопроект об уголовной ответственности за русофобию. Конкретные виды наказаний пока что обсуждают, однако основа документа, судя по всему, уже готова (ссылка):



Законопроект предполагает введение ст. 136.1 Уголовного кодекса РФ (русофобия). Она предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами РФ в отношении «гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Также будет предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий.

Полагаю, все согласятся с тем, что такой закон давно пора было принять. Мы не можем позволить людям русофобствовать бесплатно: за русофобию надо платить.

Эх, вот бы ещё за антикапитализм ответственность ввести… но тут уже только на территории России. На Западе пусть хоть памятники Пол Поту ставят, мы вмешиваться в их эксперименты не будем.

3. Разжигательница войны Энн Эпплбаум получила местечковую премию мира в Германии. Получая премию, она произнесла речь. Примерная суть речи: война — это мир, пацифизм помогает только Путину, Россия должна быть сломлена и раздавлена, чтобы русские о своих «имперских амбициях» даже и подумать лишний раз боялись (ссылка).



В принципе, ничего нового — ни для нас, ни для той части любителей Запада, которая ещё притворяется патриотами России. Интересно же тут вот что. Поддержала госпожу Эпплбаум Ирина Щербакова, одна из основательниц «Мемориала», который — сюрприз! — тоже получил премию мира, только уже более солидную, Нобелевскую. На всякий случай, ещё раз: Нобелевку дали не самой Ирине Лазаревне, а «Мемориалу», там в статье у немцев неточность.



Проблема тут вот в чём: «Мемориал» окончательно расчехлился в 2022 году. В принципе, к этому всё и шло, но на календаре вот уже 2024 год, а я до сих пор не вижу в России внятной замены «Мемориалу». Однако кто-то же должен собирать в России достоверные данные по ленинско-сталинским репрессиям, ездить по архивам, публиковать отчёты, помогать потомкам репрессированных искать информацию о предках. Если «Мемориал» теперь открыто работает на США, то где же наш, патриотический «Мемориал»?