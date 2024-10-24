Губернатор Московской области назвал дату открытия Мытищинской хорды

Эта магистраль, соединяющая несколько ключевых трасс,

улучшит транспортную доступность для жителей городов Мытищи, Долгопрудный,

Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Вместе с реконструкцией

Афанасовского и Пироговского шоссе они создадут единый дорожный узел.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв лично оценил

готовность участка хорды и отметил, что проект реализован в рамках частной

концессионной инициативы.

«Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшение

качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы:

стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом.

Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь

дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества.

Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца

года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации»,

– рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что Мытищинская хорда соединит Ярославское

шоссе с Дмитровским, Пироговским и Осташковским шоссе. Длина новой трассы

составит 16,1 км, и она будет оснащена 11 мостами, 6 транспортными развязками и

системой взимания оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД.

Кроме того, новая дорога позволит существенно сократить

время в пути, например, из Пушкино в Долгопрудный можно будет доехать всего за

30 минут. Это положительно скажется на более чем 850 тысячах жителей региона.