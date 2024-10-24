 

Губернатор Московской области назвал дату открытия Мытищинской хорды

24.10.2024, 20:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта магистраль, соединяющая несколько ключевых трасс,
улучшит транспортную доступность для жителей городов Мытищи, Долгопрудный,
Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Вместе с реконструкцией
Афанасовского и Пироговского шоссе они создадут единый дорожный узел.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв лично оценил
готовность участка хорды и отметил, что проект реализован в рамках частной
концессионной инициативы.

«Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшение
качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы:
стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом.
Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь
дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества.
Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца
года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации»,
– рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что Мытищинская хорда соединит Ярославское
шоссе с Дмитровским, Пироговским и Осташковским шоссе. Длина новой трассы
составит 16,1 км, и она будет оснащена 11 мостами, 6 транспортными развязками и
системой взимания оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД.

Кроме того, новая дорога позволит существенно сократить
время в пути, например, из Пушкино в Долгопрудный можно будет доехать всего за
30 минут. Это положительно скажется на более чем 850 тысячах жителей региона.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Неизвестный проник в посольство Израиля в Сеуле, нанеся ущерб имуществу

24.10 / Парижский саммит собрал 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь Ливану

24.10 / Тест: угадайте название драгоценного камня по фото

24.10 / Тест для внимательных: каких героев из советских фильмов не хватает в кадре?

24.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 974-й день войны

24.10 / В прокат вышел фильм “Огниво” – захватывающее приключение по мотивам сказки Андерсена

24.10 / Один из лидеров ХАМАСа вновь пообещал РФ “приоритетно освободить двух россиян” по сделке с Израилем

24.10 / Власти Шри-Ланки – арестованы двое подозреваемых в подготовке нападений на израильтян

23.10 / Нетаниягу в интервью французскому телеканалу о терроре – “Покончив с нами, они придут за вами”

23.10 / Спикер Госдумы РФ предлагает добиться экстрадиции Анатолия Чубайса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика