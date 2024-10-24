Норвежское правительство запретило соцсети детям до 15 лет
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Власти Норвегии приняли решение ввести новые возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Теперь детям до пятнадцати лет будет запрещено пользоваться данными платформами.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что этот шаг был непростым, однако он необходим для защиты детей от влияния алгоритмов. Стере также подчеркнул, что соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей зависимыми и внушаемыми. В Норвегии уже действовал возрастной ценз для пользователей соцсетей, устанавливавший минимальный возраст четырнадцать лет. Однако исследование норвежского управления СМИ показало, что более половины детей в возрасте с девяти до одиннадцати лет пользуются этими платформами.
Власти Норвегии пообещали предпринять дополнительные меры, чтобы дети не могли обходить возрастные ограничения. В частности, планируется внести изменения в Закон о персональных данных, чтобы разрешить пользователям социальных сетей старше пятнадцати лет давать согласие на обработку их персональных данных платформой. Также будет разработана система проверки возраста для социальных сетей.
Премьер-министр Норвегии признал, что социальные сети могут быть средством общения и взаимодействия для детей, испытывающих одиночество. Однако он подчеркнул, что общение не должно зависеть от алгоритмов.
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