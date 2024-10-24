Норвежское правительство запретило соцсети детям до 15 лет

Власти Норвегии приняли решение ввести новые возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Теперь детям до пятнадцати лет будет запрещено пользоваться данными платформами.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что этот шаг был непростым, однако он необходим для защиты детей от влияния алгоритмов. Стере также подчеркнул, что соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей зависимыми и внушаемыми. В Норвегии уже действовал возрастной ценз для пользователей соцсетей, устанавливавший минимальный возраст четырнадцать лет. Однако исследование норвежского управления СМИ показало, что более половины детей в возрасте с девяти до одиннадцати лет пользуются этими платформами.

Власти Норвегии пообещали предпринять дополнительные меры, чтобы дети не могли обходить возрастные ограничения. В частности, планируется внести изменения в Закон о персональных данных, чтобы разрешить пользователям социальных сетей старше пятнадцати лет давать согласие на обработку их персональных данных платформой. Также будет разработана система проверки возраста для социальных сетей.

Премьер-министр Норвегии признал, что социальные сети могут быть средством общения и взаимодействия для детей, испытывающих одиночество. Однако он подчеркнул, что общение не должно зависеть от алгоритмов.