Эксперт призвала к спокойному приему пищи

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко настояла на непременном соблюдении спокойной атмосферы во время принятия еды. Спешка и перекусы на бегу крайне пагубно сказываются на здоровье. Отсутствие полноценного пережевывания в условиях ограниченного времени не способствует полной выработке пищеварительных секретов и ферментов. Специалист отмечает, что пресловутые быстрые перекусы нередко провоцируют существенное ухудшение всасывания пищи и сопутствующие расстройства желудочно-кишечного тракта.

В суете не удается полноценно усвоить питательные вещества, что повышает вероятность возникновения дефицитных состояний. В числе прочих организму может не хватать важнейших для иммунной защиты витаминов и микроэлементов. Только принятие пищи в спокойной обстановке помогает избежать невосполнимых потерь ценных компонентов ежедневного рациона.

“Необходимо придерживаться размеренного приема пищи, не переедая и соблюдая трех-четырехразовый режим питания”, – убеждена Ильяшенко.