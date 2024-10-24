Мнение: Знать больше — круто, или о бесполезности школ

Читатель Антон (floijan), полагает, что школьное образование полезно. Полезно не только на практическом уровне шестого класса, где объясняют, как считать проценты, но и на уровне явно непрактическом, то есть на уровне интегралов, французских королей и пауков-крестовиков. Цитирую письмо:

Олег, здравствуйте.

Вы в своём блоге давно сформулировали некоторую позицию по поводу осмысленности школьного образования, однако периодически публикуете и другие точки зрения, которые стремятся качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Хотел бы и я высказать некоторые рассуждения в пользу той позиции, которая, как мне кажется, в вашем блоге в меньшем фаворе.

В трёх словах: «Знать больше круто». Человек — существо не всегда рациональное. Более того, иррациональность в некоторых аспектах у человека даже предсказуема, что позволяет и управлять людьми, и прибыль получать — кому что. А когда мы говорим о «полезности» школьных предметов, мы рациональность ставим во главу угла. А ведь рациональные причины — не единственные для того, чтобы чего-то учить.

Для чего мне нужны школьные предметы? Ну, окей, я — научный сотрудник, и моя научная работа строится на физике, химии, биологии. Школьная программа по этим предметам помогла мне учиться в универе, а знания, полученные в универе, помогли написать диссертацию — тут преемственность среднего и высшего образования прямая. Кому-то это не надо. Но тогда я спрошу иначе: а зачем жить? Вот глобально? Человек вырос, получил профессию, днём работает на работе, для которой ему не нужен ни один школьный предмет, потому что он всё освоил на месте. Вечером этот человек… допустим, сидит дома, играет в компьютерные игры, или смотрит футбол, или играет на гитаре. Такому человеку, наверное, действительно не нужны школьные предметы. Или нужны?

Смотреть фильмы, читать книжки и играть в игры веселее, зная физику, химию и биологию. Искать физические-химические ляпы — прекрасное развлечение. Делать это можно, только если что-то знаешь. Если есть фоновые знания по истории и обществознанию, то добавляется ещё слой — смотреть, как тот же Голливуд (или советский/российский кинематограф, но в другую сторону) выворачивает наизнанку некоторые аспекты бытия. Или, наоборот, даже не замечает, когда несёт восхитительную чушь. Но для этого надо иметь школьную историю в голове, чтобы хотя бы на её основе начать читать/смотреть источники. Пусть на том же Ютубе. Если ребёнок в школе заучивал столбики дат и имена фараонов, то это как «история» действительно малополезно. Но это — некоторая «сетка координат», на которую потом при необходимости легко положить что-то более объёмное. А сразу «что-то объёмное» детям не дать — не приспособлены они для понимания комплексного подхода вот так сразу.

А есть ведь ещё и другие хобби. Я вот вожу словесные ролевые игры. Так там мне нужны любые знания. Вообще любые. Посмотрел видео из зоны СВО, как там опорники штурмуют? Пригодится. Окислительно-восстановительные реакции в химии? Пригодится, необычные условия игрокам подкидывать. Физика? Сплошь и рядом, адекватные ответы на заявки игроков генерировать. Строение рака? И снова да — чтобы понять книжку по анатомии драконов и бихолдеров (а такие есть), школьную биологию знать надо. Как только закапываешься в написание и проработку миров, сразу пригождается всё. И квадратные уравнения, экономика и социология в том числе.

Воспитывать ребёнка лучше, когда ты сам способен ответить хотя бы на две трети его вопросов, а не посылать его гуглить после первого же. Это для авторитета полезно. И для самооценки, что уж там.

Перечитывать Достоевского во взрослом возрасте и плеваться на “идиотов, которые включили Идиота в программу для чтения малолетним идиотам”? Милое дело! Святое! Однако ирония ситуации в том, что для того, чтобы плеваться на «Преступление и наказание», мне всё-таки потребовались воспоминания о том, как я читал его в школе. И насколько мало я тогда оттуда понял. Мне не нравится школьная программа по литературе, но я подозреваю, что любая программа будет не по душе детям. Просто потому, что это обязаловка. «А раз нет разницы»… Поэтому даже литература, которая мне нравится меньше всего, всё равно получает от меня некоторую осмысленность. Рассуждения о том, что «вот вместо Достоевского поставим Жюля Верна, и дети сразу ринутся неистово его читать» очень сильно напоминают мне логические конструкции типа «Вот я сейчас бахну чая, а завтра с утра я не буду прокрастинировать, а вот сразу сяду и сделаю все дела!». Немного наивно. Не получится «по команде» заменить что-то бесполезное на что-то архиполезное. Можно только по чуть-чуть.

Да, можно относиться к своему мозгу как Шерлок Холмс:

— Земля вращается вокруг Солнца? Я не знал. А теперь постараюсь как можно быстрее это забыть.

Но так не работает, насколько я понимаю. Разносторонне развитый мозг работает лучше. Склад энциклопедических знаний а-ля «строение паука-крестовика» всё ещё больше, чем отсутствие этих знаний. А структурировать ли эти склады — ну, тут каждому своё. Можно бухтеть, что это бесполезно, а можно относиться как к потенциально применимому активу.

Я могу понять и поддерживаю мнение о том, что КПД школьного образования мог бы быть и повыше, но даже тупое набивание голов детей случайными фактами — больше, чем ноль.

На всякий случай, выше был текст от floijan. Теперь мой комментарий к тексту. Мне кажется, мы приближаемся сейчас к самой сути споров о школах.

Согласен ли я с тем, что «бесполезные» знания типа дат правления Сулеймана Великолепного или строения паука-крестовика на самом деле полезны? Да, согласен.

Согласен ли я с тем, что этому надо учить в школах в обязательном порядке? Нет, не согласен.

Мои оппоненты исходят из неявного тезиса, что если подросток отсидел в восьмом классе положенное количество часов на уроках истории, то он выучил весь начитанный ему материал — и про битву в Чалдыранской долине, и про «Книгу законов», и про Карловицкий мир. Некоторые делают поправку — дескать, может быть, школьник усвоил не весь материал, но уж процентов тридцать-то точно, а остальные семьдесят процентов он легко вспомнит, когда заинтересуется темой во взрослом возрасте, через 20-40 лет.

Лично я полагаю, что после отсидки на скучных уроках большая часть школьников не усваивает оттуда практически ничего, и никакого преимущества во взрослом возрасте бесцельно потраченное время школьникам не даёт. Возьмём двух взрослых — предположим, что у одного была в школе история Турции, а другой в этот период жил с родителями в Бангладеш, занимаясь там по другой программе. Выдадим этим взрослым учебники, попросим освоить материал. И убедимся, что тот, у кого история Турции в школе была, потратит на освоение материала ровно столько же времени. Ну, может быть, на полчаса меньше, если в 14 лет конкретно эта тема показалась ему занимательной.

Проще говоря, я полностью согласен с тем, что «знать больше — круто». Я не согласен с тем, что школа знания даёт. Школа начитывает школьникам огромное число часов по разным предметам, но особо не проверяет, усвоили ли они материал. Как итог, практически никто материал и не усваивает. В понятии «процент», к примеру, путается подавляющее большинство людей: очевидная мысль о том, что из процентов по банковскому депозиту надо вычитать уровень инфляции слишком математически сложна даже для тех, кто закончил школу с пятёрками. Про внятное изложение мыслей я уж молчу: 95% людей не умеют писать деловые письма, хотя, казалось бы, в школе они только и делали, что сдавали сочинения на двойных листочках.

Проведу аналогию. Современная школа — это когда детей, которые не умеют ещё кататься на коньках и падают три раза, проезжая от ворот до ворот, учат сложным акробатическим элементам. Пользы от такого «обучения» немного, а вред — существенный. К примеру, школа прививает детям привычку халтурить: плохо работать, но хорошо отчитываться. Это низкооплачиваемый навык, и уж всяко не самый полезный для общества.

Как ситуацию можно было бы исправить, понятно — достаточно не перелистывать страницу учебника, пока школьники не усвоят как следует материал. Переходить к квадратным уравнениям только после того, как школьник освоит дроби. Почему ситуацию не исправят, тоже понятно — немедленно выяснится, что школьная программа перегружена мусором, и что дальше программы пятого-шестого класса способны продвинуться только самые талантливые ребята. Слишком неприятная перспектива, чтобы хоть кто-нибудь решился рискнуть.

Представьте картину. Экспериментальная школа, где учителя не начитывают материал в воздух, а реально учат детей. Первый выпуск: школьники отлично освоили программу за 4-6 класс, при этом несколько талантливых детей находятся по отдельным конкретным предметам на уровне хорошего вуза.

И вот в соседнем здании обычная школа. Где учителя пинают аморфную массу балбесов, натягивая им незаслуженные оценки по принципу «ну, я тебе пока поставлю, но обещай, что дома ещё раз посмотришь». Выпускники обычной школы программу за 4-6 класс освоить не успели, так как у них не было на это времени, однако в их аттестатах значится, что они уверенно владеют вообще всем материалом, который им начитывали на протяжении 11 лет.

При таком раскладе экспериментальная школа будет выглядеть шуткой, а её выпускники — дебилами, которые не знают ни имён императоров Священной Римской империи, ни правил статистической обработки данных. Тут, конечно, можно будет выйти в белом пальто и сказать, что 98% выпускников школ настолько невежественны, что вообще в статистку не верят… но в аттестате-то за математику у них положительная оценка стоит! Значит — делают вывод сторонники нынешней системы — школьники действительно усвоили материал.

Кстати, раз уж мы заговорили про историю, напомню, что классно-урочную систему придумали примерно в 16-м веке, а сейчас у нас уже 21-й век. Меланхтон и Штурм были ограничены технологиями своего времени — тогда учитель мог только читать материал вслух, а ученики — только слушать учителя и читать книги. Сейчас мы можем посадить школьников играть в Крузадер Кингс или в Европу Универсалис. Времени на игру уйдёт в разы меньше, а исторический материал игроки усвоят в ходе практического применения так плотно, что не забудут ни через год, ни через 50 лет.