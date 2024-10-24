Гражданам Румынии разрешат голосовать во втором туре выборов президента Республики Молдова
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ЦИК Республики
Молдова позволит гражданам Румынии принять участие в голосовании на втором туре
президентских выборов, которые проходят в стране. Чиновники объяснили это
единством языка и культуры жителей двух стран.
Как отметил замглавы
ЦИК Сорин Додикеску, о единстве населения двух стран свидетельствует недавнее переименование
молдавского языка в румынский. По обе стороны границы люди поют
одинаковые песни и разделяют общие евроатлантические ценности, продолжил чиновник, а также имеют по два паспорта.
Поскольку времени на открытие
избирательных участков в Румынии почти не осталось, её жители смогут
проголосовать удалённо – просто прислав на номер Центризбиркома SMS с именем кандидата, за
которого они отдают голос.
«У нас один
народ, один президент, а скоро будет и одно государство, – говорит Додик Чушку.
– Неважно, какой у человека паспорт, если он разделяет нашу румынскую
идентичность. Бумаги – это условности, когда речь идёт о
цивилизационном выборе. Вдобавок граждане Румынии смогут сделать более взвешенный и обоснованный выбор, чем наши несчастные
сограждане, оболваненные Russia Today, а не BBC и CNN».
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