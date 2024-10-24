 

Гражданам Румынии разрешат голосовать во втором туре выборов президента Республики Молдова

24.10.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ЦИК Республики
Молдова позволит гражданам Румынии принять участие в голосовании на втором туре
президентских выборов, которые проходят в стране. Чиновники объяснили это
единством языка и культуры жителей двух стран.

Как отметил замглавы
ЦИК Сорин Додикеску, о единстве населения двух стран свидетельствует недавнее переименование
молдавского языка в румынский. По обе стороны границы люди поют
одинаковые песни и разделяют общие евроатлантические ценности, продолжил чиновник, а также имеют по два паспорта.

Поскольку времени на открытие
избирательных участков в Румынии почти не осталось, её жители смогут
проголосовать удалённо – просто прислав на номер Центризбиркома SMS с именем кандидата, за
которого они отдают голос.

«У нас один
народ, один президент, а скоро будет и одно государство, – говорит Додик Чушку.
– Неважно, какой у человека паспорт, если он разделяет нашу румынскую
идентичность. Бумаги – это условности, когда речь идёт о
цивилизационном выборе. Вдобавок граждане Румынии смогут сделать более взвешенный и обоснованный выбор, чем наши несчастные
сограждане, оболваненные Russia Today, а не BBC и CNN».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Отслужившие свой срок гондолы от ветряных турбин получат новую жизнь

25.10 / Мнение «аналитика»: О северных корейцах на Курщине… Вот и первый результат?

25.10 / Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей

25.10 / Жизнь Александра Петрова кардинально изменилась после неожиданной для всех свадьбы

24.10 / Мнение «аналитика»: О конце очередной мрии… Украине указали на место?

24.10 / Мнение: Кто сейчас Гитлер в США, более демократическая Россия, Илон Маск про американское банкротство

24.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Селидово. 24.10.2024

24.10 / Девять домашних средств от перхоти и истончения волос

24.10 / Apple представила усовершенствованную ИИ-систему в iOS 18.2

24.10 / Британцу гаджеты свои важнее ценностей семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика