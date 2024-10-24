Гражданам Румынии разрешат голосовать во втором туре выборов президента Республики Молдова

ЦИК Республики

Молдова позволит гражданам Румынии принять участие в голосовании на втором туре

президентских выборов, которые проходят в стране. Чиновники объяснили это

единством языка и культуры жителей двух стран.

Как отметил замглавы

ЦИК Сорин Додикеску, о единстве населения двух стран свидетельствует недавнее переименование

молдавского языка в румынский. По обе стороны границы люди поют

одинаковые песни и разделяют общие евроатлантические ценности, продолжил чиновник, а также имеют по два паспорта.

Поскольку времени на открытие

избирательных участков в Румынии почти не осталось, её жители смогут

проголосовать удалённо – просто прислав на номер Центризбиркома SMS с именем кандидата, за

которого они отдают голос.

«У нас один

народ, один президент, а скоро будет и одно государство, – говорит Додик Чушку.

– Неважно, какой у человека паспорт, если он разделяет нашу румынскую

идентичность. Бумаги – это условности, когда речь идёт о

цивилизационном выборе. Вдобавок граждане Румынии смогут сделать более взвешенный и обоснованный выбор, чем наши несчастные

сограждане, оболваненные Russia Today, а не BBC и CNN».

—