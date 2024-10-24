 

Рупор кремлевской пропаганды: Саудовская Аравия закупит у РФ ЗРПК “Панцирь”

24.10.2024, 19:30, Разное
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Саудовская Аравия закупит у РФ ЗРПК "Панцирь"

Сообщают, что саудиты закупят у РФ партию ЗРПК "Панцирь" для прикрытия объектов инфраструктуры. Можно напомнить, что нулевых "Панцири" у нас закупали эмиратчики (тогда их делали на шасси MAN). В 2020 году те "Панцири" рубились с турецкими "Байрактарами" в Ливии (было уничтожено порядка 10 "Панцирей", которые сбили 33 "Байрактара" и 3 MQ-9 Reaper).

Ну а после начала СВО "Панцири" получили хорошую прессу за счет высокой результативности и способности работать по разным типам целей.

Основной противник у них на местном ТВД – это БПЛА и ракеты хуситов, которые изрядно досаждали саудитам до заключения перемирия и с которыми откровенно хреново справлялся ЗРК "Пэтриот" (особенно версия PAC-2).

Так что выбор "Панциря" вполне понятен – на рынке ЗРПК у него не так чтобы много конкурентов по соотношению цена/качество. Ну и стоит отметить, что Россия фактически заходит на новый рынок для сбыта систем ПВО. А это в перспективе миллиарды долларов. В перспективе, тем же саудитам много чего можно продавать, особенно после войны.

Источник: Colonel Cassad


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