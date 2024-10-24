 

Парижский саммит собрал 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь Ливану

24.10.2024, 19:00, Новости дня
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Десятки стран и международных организаций, включая США и ООН, принявших участие в саммите в Париже, пообещали выделить Ливану 1 миллиард долларов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем заключительном слове сказал, что 70 стран и 15 агентств ООН договорились предоставить Ливану 800 миллионов долларов на гуманитарную помощь и 200 миллионов – на нужды сил безопасности.

“Собравшиеся здесь участники саммита согласились с необходимостью дипломатического решения для обеспечения безопасности жителей как Израиля, так и Ливана. Это подразумевает прекращение боевых действий по обе стороны границы, масштабное развертывание ливанских военных на юге страны, укрепление возможностей миротворческих сил по выполнению возложенной на них миссии и разрешение спора вокруг сухопутной границы”, – заявил Барро на брифинге. При этом он подчеркнул, что ответственность за войну несет “Хизбалла” и она обязана прекратить свои атаки и соблюдать резолюции ООН.


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