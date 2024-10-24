Смартфон iPhone 16 Pro Max резко подешевел в России

В отечественных магазинах цена на флагман iPhone 16 Pro Max значительно снизилась. Стоимость устройства, изначально составлявшая 194 тысячи рублей, упала до 157 тысяч рублей. Выпущенный в сентябре 2024 года смартфон успел подешеветь на 30 тысяч рублей спустя всего месяц продаж.

iPhone 16 Pro Max остается флагманским устройством Apple на ближайший год. Он оборудован мощным процессором Apple A18 Pro, предназначенным для работы с искусственным интеллектом. Смартфон оснащен камерой с тремя объективами на 48, 48 и 12 мегапикселей, емким аккумулятором на 4685 мАч, большим OLED-экраном с диагональю 6,9 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Новинка получила специальную кнопку Camera Control для управления камерой.

Базовая версия iPhone 16 Pro Max имеет накопитель на 256 ГБ. В США модель предлагается по цене $1,2 тысячи (примерно 116 тысяч рублей) без учета налогов. Ранее были названы наиболее привлекательные модели телефонов Samsung для покупки в конце 2024 года.