 

Внешность поведает о скрытой сердечной недостаточности

24.10.2024, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медик Александр Шишонин раскрыл признаки, указывающие на развитие сердечной недостаточности. По ним можно заподозрить патологию на ранних стадиях.

Насторожить должны отеки. При таком нарушении жидкость застаивается в тканях. Отток затрудняется, и она скапливается в районе лодыжек, распространяясь выше. Стоит отметить, что при сердечных отеках отмечается симметричность, а кожа над ними становится холодной и синюшной. Сопутствующим симптомом выступает одышка, которая усиливается при ходьбе, а не при вдохе и кашле, как при легочных болезнях.

Сердечная недостаточность может протекать без выраженных признаков, но ее прогресс приводит к опасным осложнениям, таким как аритмии, инфаркт и тромбоэмболии.

Предотвращению сердечной недостаточности способствует регулярная физическая активность. Одним из лучших профилактических средств Шишонин назвал пешие прогулки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Отслужившие свой срок гондолы от ветряных турбин получат новую жизнь

25.10 / Мнение «аналитика»: О северных корейцах на Курщине… Вот и первый результат?

25.10 / Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей

25.10 / Жизнь Александра Петрова кардинально изменилась после неожиданной для всех свадьбы

24.10 / Мнение «аналитика»: О конце очередной мрии… Украине указали на место?

24.10 / Мнение: Кто сейчас Гитлер в США, более демократическая Россия, Илон Маск про американское банкротство

24.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Селидово. 24.10.2024

24.10 / Девять домашних средств от перхоти и истончения волос

24.10 / Apple представила усовершенствованную ИИ-систему в iOS 18.2

24.10 / Британцу гаджеты свои важнее ценностей семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика