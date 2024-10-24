Внешность поведает о скрытой сердечной недостаточности
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Медик Александр Шишонин раскрыл признаки, указывающие на развитие сердечной недостаточности. По ним можно заподозрить патологию на ранних стадиях.
Насторожить должны отеки. При таком нарушении жидкость застаивается в тканях. Отток затрудняется, и она скапливается в районе лодыжек, распространяясь выше. Стоит отметить, что при сердечных отеках отмечается симметричность, а кожа над ними становится холодной и синюшной. Сопутствующим симптомом выступает одышка, которая усиливается при ходьбе, а не при вдохе и кашле, как при легочных болезнях.
Сердечная недостаточность может протекать без выраженных признаков, но ее прогресс приводит к опасным осложнениям, таким как аритмии, инфаркт и тромбоэмболии.
Предотвращению сердечной недостаточности способствует регулярная физическая активность. Одним из лучших профилактических средств Шишонин назвал пешие прогулки.
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