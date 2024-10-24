 

Врачи объявили о пользе отказа от соли для снижения веса и давления

24.10.2024, 18:40, Разное
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Известные врачи Елена Малышева и Герман Гандельман заявили о том, что отказ от соли помогает эффективно снизить высокое кровяное давление и вес. Программа “Жить здорово!” показала, что исключение соли из рациона на семь дней приводит к потере около полутора килограммов и уменьшению артериального давления на 6 мм рт. ст.

По словам кардиолога Гандельмана, соль содержит натрий, который задерживает воду в организме, увеличивая объем циркулирующей крови. Это усиливает давление на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Врачи подчеркнули, что люди, предпочитающие соленую пищу, чаще страдают отеками и гипертонией. Гипертоникам необходимо строго контролировать употребление соли, регулярно отказываясь от нее.

Отказ от соли следует начинать с устранения солонки с обеденного стола, приучая себя не досаливать еду. Далее нужно сократить потребление сыров, содержащих большое количество соли, и исключить из рациона переработанное мясо. Завершающим этапом станет отказ от откровенно соленых продуктов, солений и консервов.

По данным врачей, за три месяца отказа от соли давление может снизиться на 8-10 пунктов, что уменьшает риск инсульта на 17%, инфаркта на 14% и внезапной сердечной смерти на треть.


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