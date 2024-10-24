 

АвтоВАЗ собирается наладить выпуск оригинальных автомобилей D-класса

24.10.2024, 17:15, Разное
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Lada Aura

Инженеры АвтоВАЗа создают абсолютно новую платформу увеличенного размера, на основе которой завод палнирует выпускать автомобили, относящиеся к D-классу. Информация появилась на заслуживающем доверия Telegram-канале, где ссылаются на главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова.

Российский автопроизводитель намерен приступить к выпуску полноразмерных моделей, по габаритным размерам сопоставимым с такими популярными автомобилями, как Toyota Camry, VW Passat, Ford Mondeo и другими представителями класса D. Конечно, такие авто потребуют и другие, более мощные двигатели и трансмиссию, о которых пока ничего не сообщается.

К слову, в ближайшее время АвтоВАЗ запустит в продажу новую модель Lada Aura, которую также пытались приравнять к автомобилям D-класса, но по длине, не превышающей 4,6 метра, она все равно не дотягивает до тех же Audi A4 или Kia К5. Фактически, это немного удлиненная Lada Vesta.


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