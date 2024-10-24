Xiaomi показала флагманские смартфоны 15-й серии

Xiaomi раскрыла дизайн и анонсировала линейку флагманских телефонов Xiaomi 15. На официальных постерах замечены фирменные элементы предшественников, такие как квадратный блок камер и матированные плоские грани.

Модель Xiaomi 15 Pro будет оснащена перископическим телеобъективом, корпусом толщиной 8,35 мм и весом 213 г, а также стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 для защиты. Базовая версия выйдет с 6,36-дюймовым экраном и рамками 1,38 мм.

В обоих новых устройствах применены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и чип Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, Xiaomi представит на презентации в Китае 29 октября серийную версию спорткара Xiaomi SU7 Ultra, часы Xiaomi Watch S4, серию планшетов Xiaomi Pad 7 и оболочку HyperOS 2.