 

Xiaomi показала флагманские смартфоны 15-й серии

24.10.2024, 17:00, Разное
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Xiaomi раскрыла дизайн и анонсировала линейку флагманских телефонов Xiaomi 15. На официальных постерах замечены фирменные элементы предшественников, такие как квадратный блок камер и матированные плоские грани.

Модель Xiaomi 15 Pro будет оснащена перископическим телеобъективом, корпусом толщиной 8,35 мм и весом 213 г, а также стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0 для защиты. Базовая версия выйдет с 6,36-дюймовым экраном и рамками 1,38 мм.

В обоих новых устройствах применены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и чип Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, Xiaomi представит на презентации в Китае 29 октября серийную версию спорткара Xiaomi SU7 Ultra, часы Xiaomi Watch S4, серию планшетов Xiaomi Pad 7 и оболочку HyperOS 2.


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