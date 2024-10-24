Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 974-й день войны

Министерство обороны РФ 24 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 974-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины за неделю утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и два склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Braveheart” производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и две 155-мм гаубицы М114 производства США, 85-мм пушку Д-44 и станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 785 военнослужащих, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 и три 105-мм орудия М119 производства США. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Дружба, Розовка, Сухая Балка, Гришино и Заря Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и бронированную машину HMMWV производства США, две боевые бронированные машины “Казак”, десять автомобилей, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и три 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм буксируемая гаубица “Мста-Б”. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса “IRIS-T” производства ФРГ и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34250 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18785 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16657 орудий полевой артиллерии и минометов, 27535 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).