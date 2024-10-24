 

В прокат вышел фильм “Огниво” – захватывающее приключение по мотивам сказки Андерсена

24.10.2024, 14:20, Новости дня
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Режиссером картины стал Александр Войтинский, а сценарий написан Александром Архиповым. По словам продюсера Александра Горохова, создатели не ставили перед собой задачу строго следовать сюжету оригинала. “Я обожаю первоисточники, но в этом случае мы решили значительно отступить от классической истории”, — объяснил он.

В фильме сохраняется лишь основная идея о солдате и волшебном огниве, которое попадает к нему случайным образом. Все остальное — авторский сюжет, который начинается с “Огнива”, но заканчивается как бы собирательной русской сказкой. Режиссер описывает жанр как историзм и полистилизм, действие происходит в сказочном Берендеевом царстве.

Главные роли исполнили молодой актер Роман Евдокимов и юная Антонина Бойко, для которой этот проект стал дебютом в большом кино. Также в картине снялись такие известные артисты, как Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум и Михаил Трухин.

Съемки проходили в уникальных локациях русского Севера, что добавляет фильму особую атмосферу. Художники по костюмам и гриму создали потрясающие образы, а трюки и элементы волшебства делают картину по-настоящему захватывающей. Создатели «Огнива» стремились не только создать новый сказочный мир, но и передать свои эмоции каждому зрителю.

Антонина Бойко, исполнившая роль царевны Даши, отметила, что “Огниво” — это семейное кино о доброте и дружбе, о вере в себя и своих близких. Она подчеркивает важность того, чтобы не сдаваться и продолжать идти к своей цели.


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