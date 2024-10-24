Нобелевский комитет признан иноагентом – представителям России запретят получать его премии

Минюст расширил реестр иностранных агентов, добавив в него Нобелевский комитет – организацию, основанную по завещанию шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля для присуждения наград тем, кто внесёт наибольший вклад в науку, литературу и укрепление мира.

По мнению министерства, организация «занимает недружественную позицию в отношении Российской Федерации, а её эксперты не обладают необходимой квалификацией, чтобы по достоинству оценить достижения российских учёных, писателей, политических и общественных деятелей». Ещё одной причиной присвоения соответствующего статуса Нобелевскому комитету стали «демонстративные присуждения наград лицам, умышленно формирующим негативный образ российского государства».

В соответствии с решением Минюста, все граждане РФ, ставшие обладателями Нобелевской премии в будущем, обязаны отказаться от неё, в противном случае они будут признаны иностранными агентами. Действующие нобелевские лауреаты из России под каждой публикацией от своего имени обязаны писать: «Этот текст создан лауреатом премии организации, выполняющей функции иностранного агента». СМИ, в свою очередь, обяжут подписывать таким образом всех нобелевских лауреатов.

– Ограничения, возможно, и не очень приятные для отечественных учёных, но будем надеяться, что никто из них не получит Нобелевскую премию и будет избавлен от бюрократической процедуры, – прокомментировал решение Минюста замминистра науки Малхаз Рамазбеков.

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