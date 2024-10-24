 

Власти Шри-Ланки – арестованы двое подозреваемых в подготовке нападений на израильтян

24.10.2024, 9:00, Новости дня
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Власти Шри-Ланки уведомили Израиль об аресте в стране двух подозреваемых в подготовке нападений на израильтян. Аресты были произведены после получения информации от индийских разведслужб.

Судя по имеющимся данным, нападение планировалось на побережье залива Аругам – популярном среди израильтян месте для серфинга, примерно в 400 км к востоку от Коломбо.

23 октября полиция Шри-Ланки, посольство США и Совет национальной безопасности Израиля выпустили предупреждение об угрозе терактов против израильтян на побережье залива Аругам. В предупреждении говорилось, что, по данным “Мосада”, нападение готовится террористической ячейкой, управляемой иранским “Корпусом стражей исламской революции”. Уровень террористической угрозы в Шри-Ланке был поднят с первого до четвертого.

Власти Шри-Лани призвали израильтян, находящихся на пляжах или на других туристических объектах в заливе Аругам, перебраться в столицу Коломбо.

В районе, на который распространяется предупреждение, повышены меры безопасности, увеличено количество полицейских патрулей в зоне залива, усилена охрана принадлежащих израильтянам объектов.


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