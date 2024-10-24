Linux исключил российских разработчиков

Ядро операционной системы Linux удалило из своей команды 11 россиян. Среди уволенных — специалисты SberDevices и разработчики операционной системы «Аврора».

Эти сотрудники были ответственны за оценку изменений в ядре. Основатель Linux Линус Торвальдс объяснил исключение санкциями и своей антироссийской позицией.

Ранее РФ отмечала самонаказание ЕС антироссийскими санкциями. ЕС планирует ужесточить ограничения в январе после окончания председательства Венгрии. Швейцария начала расследование компаний, обходящих антироссийские меры с помощью дочерних фирм в других странах.