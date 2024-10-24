 

Киркоров отказался критиковать Глюкозу в скандале с наркотиками

24.10.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Филипп Киркоров не стал участвовать в травле Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, после скандала с наркотиками. Певец поддержал артистку в непростой период.

В интервью “Страстям” Киркоров выразил несогласие с критикой, которой Глюкоза подверглась со стороны как обычных зрителей, так и коллег из шоу-бизнеса. Он отметил, что люди проявляют свои негативные качества, восхваляя артистов во время их успеха и попирая в моменты неудач.

В 2023 году Ионова оказалась в центре внимания после странного поведения на концерте в Красноярске. Возникли подозрения в зависимости от алкоголя и наркотических веществ. Недавно ее задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Китайские банки начали выдавать жителям российского Дальнего Востока и Сибири потребительские кредиты по ставке 5 процентов

24.10 / Принцип «Zero Click»: Интернет переживает свою самую большую трансформацию

24.10 / Titan A900 с 6 Тб оперативной памяти и 256 ядрами — лучший компьютер для школьника

24.10 / БРИКС якобы пошатнул мировое господство Запада

24.10 / «После вступления в ЕС я тоже отращу усы» – Майя Санду во втором туре попытается переманить на свою сторону электорат Ренато Усатого

24.10 / Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян

24.10 / Hyundai хочет заменить отвлекающие тачскрины голографическими проекторами

24.10 / ChatGPT интегрирован в Siri на iOS 18.2 для россиян

24.10 / Samsung выбрал Snapdragon 8 Elite для линейки Galaxy S25

24.10 / Нобелевский комитет признан иноагентом – представителям России запретят получать его премии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика