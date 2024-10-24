Киркоров отказался критиковать Глюкозу в скандале с наркотиками

Филипп Киркоров не стал участвовать в травле Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, после скандала с наркотиками. Певец поддержал артистку в непростой период.

В интервью “Страстям” Киркоров выразил несогласие с критикой, которой Глюкоза подверглась со стороны как обычных зрителей, так и коллег из шоу-бизнеса. Он отметил, что люди проявляют свои негативные качества, восхваляя артистов во время их успеха и попирая в моменты неудач.

В 2023 году Ионова оказалась в центре внимания после странного поведения на концерте в Красноярске. Возникли подозрения в зависимости от алкоголя и наркотических веществ. Недавно ее задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками.