 

Пожарская рассказала об отношении Янковского к ее съемкам в откровенных сценах

24.10.2024, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На недавней премьере сериала “Преступление и наказание”, основанного на знаменитом романе Федора Достоевского, актриса раскрыла детали их отношений и подхода к профессиональным вызовам. В интервью с журналистами Диана отметила, что обсуждение новых проектов — это важная часть их жизни.

“Мы всегда делимся друг с другом идеями и мнениями. Я уверена, что было бы странно, если бы мы не советовались”, — сказала она. По ее словам, Иван обладает тонким вкусом и интуицией в искусстве, поэтому она всегда поощряет его следовать своим чувствам.

Что касается откровенных сцен, Диана уверена, что в их отношениях нет жестких запретов. Она подчеркнула, что оба являются профессионалами своего дела и понимают, что такие моменты могут быть необходимы для сюжета. “Если это оправдано в контексте фильма, то почему бы и нет? Мы не боимся таких сцен”, — добавила актриса.

Пожарская также отметила, что доверие и открытость — это ключевые аспекты их брака. Они оба понимают, что работа в киноиндустрии может включать в себя сложные и порой интимные моменты, но это не должно влиять на их личные отношения. “Мы знаем, что это часть нашей профессии, и относимся к этому с пониманием”, — резюмировала она.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Рупор кремлевской пропаганды: 100 бриксов

24.10 / Китайские банки начали выдавать жителям российского Дальнего Востока и Сибири потребительские кредиты по ставке 5 процентов

24.10 / Принцип «Zero Click»: Интернет переживает свою самую большую трансформацию

24.10 / Titan A900 с 6 Тб оперативной памяти и 256 ядрами — лучший компьютер для школьника

24.10 / БРИКС якобы пошатнул мировое господство Запада

24.10 / «После вступления в ЕС я тоже отращу усы» – Майя Санду во втором туре попытается переманить на свою сторону электорат Ренато Усатого

24.10 / Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян

24.10 / Hyundai хочет заменить отвлекающие тачскрины голографическими проекторами

24.10 / ChatGPT интегрирован в Siri на iOS 18.2 для россиян

24.10 / Samsung выбрал Snapdragon 8 Elite для линейки Galaxy S25

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика