Мнение: Впереди – пробки!

Жизнь в Москве станет еще менее комфортной

Побуду в образе предсказательницы Ванги и выдам прогноз, что впереди нашу дорогую столицу ждет новое царство пробок и заторов на дорогах. Того, что на Яндексе называется «10 баллов». И такой вывод напрашивается из наблюдений за развитием ситуации с московским общественным транспортом, а точнее – из того, чем у нас на глазах завершается грандиозная афера с так называемыми «элетробусами», посредством которых московский мэр как-то ни к селу, ни к городу вдруг решил на радость борцам со всемирным потеплением уменьшать зловредные выбросы углекислого газа (в каждом салоне московского электробуса висят плакаты, призывающие «сознательных москвичей» погордиться тем, что каждый московский автобус на электротяге экономит по 70 тонн в год НЕвыбросов углекислого газа в атмосферу города).

С этого года для москвичей в полной мере проявляются последствия «электробусизации» московского автопарка. Поскольку один электробус обходится втрое дороже «простого» дизельного автобуса, автобусов на линиях теперь явно не хватает. Резко увеличились интервалы в движении, на оставновках собираются толпы ожидающих пассажиров, которые берут подходящие транспортные средства буквально штурмом. Хваленые электробусы ездят переполненными, в которых люди набиты буквально как сельди в бочку, все электронные расписания в движении полетели буквально к черту. Когда пассажиры, изрядно помятые в давке, вываливаются из своих климатосберегающих инновационных повозок на воздух, Москва на глазах теряет свой европейский шарм. Однако только ли имиджевыми потерями обернется для Москвы нехватка транспорта на линиях?

Увы, нет. Люди, которые сначала отстоят 40 минут на остановке, ожидая прибытия своего маршрута (хорошо, если не зимой при минус 20!), потом будут буквально внесены потоком внутрь салона и проведут стоя, зажатыми в толпе, еще полчаса пути до дома, а потом будут, с отдавленными ногами, своими грубыми соотечественниками вынесены наружу – едва ли останутся довольны поездкой. И это недовольство будет накапливаться. В конечном итоге пойдет прахом другая, не слишком афишируемая программа Города, направленная на уменьшение числа автолюбителей среди жителей Москвы. Не секрет, что последние 10 лет Москва делала всё для того, чтобы московским автолюбителям «жизнь медом не казалась»: вводили по всему городу платные парковки, специальные «выделенки» для общественного транспорта на дорогах, сносили гаражи – Город всячески давал понять, что ему не нужны автовладельцы. И параллельно город ннавязчиво нахваливал свою систему общественного транспорта – какое здесь прекрасное метро, какие здесь комфортабельные автобусы, куда угодно они домчат, и совсем, мол, не нужно вам это собственное авто, на общественном транспорте гораздо удобнее и быстрее!

Действительно, одно время ОТ в городе развивался бурными темпами, и некоего перелома в настроениях москвичей, по всей видимости, удалось достичь. Все больше жителей продавали свои автомобили и «пересаживались на ОТ», начинали везде передвигаться по городу на автобусах и метро.

Однако лафа кончилась. Перебраться из точки А в точку Б в нынешней Москве становится слишком неприятным и хлопотным делом. Автобусы стали ходить слишком редко и в них нынче – из-за переполненности – совсем не комфортно, троллейбусы вообще отменили, трамвайное сообщение, хоть и обещали развивать, по сути забросили. Одно время в Москве очень доступными стали такси – их было много, легко заказать и они были дешевы. Однако такси резко, в разы, выросло в цене и теперь уже воспринимается как в позднее советское время – как почти элитарная услуга, типа посещения дорогого ресторана. Соответственно, в глазах москвичей на глазах растет ценность личного автомобиля. Не трястись в переполненном автобусе, не ждать его зимой на остановке, не переплачивать за такси втридорога – преимущества личного авто уже на глазах перевешивают искусственно созданные городом недостатки статуса автовладельца.

Отсюда вывод: Москву ждет бум покупок автомобилей в личную собственность. А это значит, что на дороги выйдут новые тысячи машин. Жди пробок. Эта стихия вырвется на свободу.

UPD. А вот и подоспело подтверждение с ЕЖа:

“В России могут сократить количество парковок около жилых домов. Минстрой 11 октября внес в правительство «Дорожную карту» по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно — широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Как следует из документа, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации, — Известия”.

В правительстве, стало быть, тоже оказались способны, что называется, прикинуть хрен к носу и заценили, чем грозит предстоящий рост “автомобилизации” населения больших городов, спровоцированный крахом системы общественного транспорта. И оперативно начали ужесточать свою борьбу с автолюбителями. Вот, уже принимают меры к тому, чтобы чтобы несознательные автовладельцы не имели понития, где им хранить свое авто. Впрочем, подсказать им всегда готовы: “Храните свои телеги у себя на балконе!”