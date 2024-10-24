Мнение «аналитика»: О лютом π-це последних дней Украины… Это уже агония?

Читаю новости «небратьев», и просто ох***ваю, пардон май френч.

Опубликован указ ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) Украины и дано поручение де-факто заново переосвидетельствовать 3 млн инвалидов.

Кабмин принял постановление, которым предприятия, имеющие право на бронирование, повторно проверят и, вероятно, лишат права на «бронь» для своих сотрудников.

ТЦК перешли от индивидуальных облав к массовым рейдам, а их сотрудники начали применять огнестрел — пока ещё не на поражение. А в социум вброшена #мобилизация… уже и 14-летних.

Что всё это значит?

Наивные люди могли бы сказать, что ВСУ катастрофически не хватает людей, и потому #власть стала закручивать гайки. Ибо для неё #победа России, в чём бы та ни выражалась, почти гарантированный смертный приговор без суда. Сами же громадяне и порешают, и порешат.

На самом деле, цимес в другом. Уже мало кого волнует, что там на ЛБС. Уже все поняли, что Украину «кинули», и надо спасать свои шкуры.

Уже на облаве после концерта «Океана Эльзы» в Киеве стало понятно: люди, реально наделённые властью, стремятся собрать по максимуму «статусную ренту», пока не поздно. Ибо #Россия такой возможности не даст. Буквально в режиме онлайн люди озвучивали новые ценники:

— «порешать вопрос» на месте — 3-5 тыс. долл.

— то же в ТЦК — 7-10 тыс. долл.

— то же в ТЦК с устными гарантиями «забыть на месяц» — 10-15 тыс. долл.

Ранее прайс на подобные услуги был 1500, 2500 и 5000 долл. соответственно. Собственно, именно резкий рост «тарифов» и был основной причиной конфликтов, попавших в объективы наблюдательных горожан.

Нечто подобное и с МСЭК. Как пишут понимающие украинцы, теперь подавляющему большинству придётся заново платить за подтверждение инвалидности. Кроме «уважаемых» людей, типа прокуроров: там свои расчёты в бартерной форме.

Относительно брони — те же киви. «Логика очень простая. В стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в Резерв+. Более того, известно место их работы. То есть у военкомов по ним на руках есть вся информации, чтоб выписать повестки и попытаться мобилизовать. Но для этого нужно лишить фирмы права на бронь, что сейчас и будут делать массово. После чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить «мобилизационные мероприятия», имея уже на руках списки сотрудников, потерявших право на бронь. Но это такой план. В реальности же собственники предприятий попытаются «порешать вопрос», чтобы им оставили статус «критичных». И многие «порешать» смогут, хотя суммы для «решения вопроса» вырастут. Но и те, кого заберут в ТЦК, попадут в системный круг вымогательства, где они на каждом этапе смогут откупиться», — поясняет ситуацию человек в теме.

Всё это говорит о том, что реальная задача, которую Офис президента поставил перед чиновниками — резко увеличить поток денег «наверх». Все же понимают, что рядовым исполнителям остаётся не так много, а основные суммы уходят покровителям. И вот этот резко выросший оброк лучше всего подчёркивает, чем сейчас более всего озабочен «Квартал 95» — самым последним хапком. Главное, успеть набить чемоданы перед тем, как сбежать.

Успеют?

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