«Анора» в Рыбинске

Кинотеатр Cinema V (Виконда) совместно с рыбинским киноклубом «Современник» проводят 25 октября специальный показ фильма Шона Бейкера «Анора» (18+). Начало в 18:00, модератор: Иван Спиридонов.

«Анора» (Anora) — комедийно-драматический фильм американского режиссёра Шона Бейкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. Премьера состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 года.

Действие картины происходит в Бруклине. Анора — полное имя 23-летней стриптизерши и секс-работницы узбекского происхождения, называющей себя Эни (Майки Мэдисон). В клубе, где работает Эни, она знакомится с русским 21-летним мажором Ваней (Марк Эйдельштейн). У них находится общий язык (бабушка, родившаяся в СССР, научила Эни русскому). Ваня приводит девушку в роскошный дом, где пьёт водку и играет в Xbox, а затем внезапно предлагает Эни полететь в Лас-Вегас и пожениться, подкрепляя намерение подарком в виде кольца с четырехкаратным бриллиантом. Эни совсем не против подъёма на социальном лифте. Против оказываются московские родители Вани (их играют Дарья Екамасова и Алексей Серебряков). Узнав о случившемся, они приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться…

Съёмки картины проходили в 2023 году в Нью-Йорке (в Бруклине) и Лас-Вегасе.

Премьера фильма состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Критики заранее отнесли «Анору» к главным фестивальным премьерам года. Создателям картины зрительный зал рукоплескал 30 минут после окончания показа. В итоге 25 мая 2024 года фильм получил Золотую пальмовую ветвь. 17 октября 2024 года он вышел в российский прокат.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 98% из 41 рецензии критиков положительные, средняя оценка составляет 8,7 из 10. Metacritic, использующий средневзвешенное значение, присвоил фильму оценку 89 из 100 на основе 21 рецензии, что указывает на «всеобщее признание».