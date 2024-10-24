«Анора» в Рыбинске ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Анора» в Рыбинске

24.10.2024, 16:16, Афиша
Теги: , ,

Кинотеатр Cinema V (Виконда) совместно с рыбинским киноклубом «Современник» проводят 25 октября специальный показ фильма Шона Бейкера «Анора» (18+). Начало в 18:00, модератор: Иван Спиридонов.

«Анора» (Anora) — комедийно-драматический фильм американского режиссёра Шона Бейкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. Премьера состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 года.

Действие картины происходит в Бруклине. Анора — полное имя 23-летней стриптизерши и секс-работницы узбекского происхождения, называющей себя Эни (Майки Мэдисон). В клубе, где работает Эни, она знакомится с русским 21-летним мажором Ваней (Марк Эйдельштейн). У них находится общий язык (бабушка, родившаяся в СССР, научила Эни русскому). Ваня приводит девушку в роскошный дом, где пьёт водку и играет в Xbox, а затем внезапно предлагает Эни полететь в Лас-Вегас и пожениться, подкрепляя намерение подарком в виде кольца с четырехкаратным бриллиантом. Эни совсем не против подъёма на социальном лифте. Против оказываются московские родители Вани (их играют Дарья Екамасова и Алексей Серебряков). Узнав о случившемся, они приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться…

Съёмки картины проходили в 2023 году в Нью-Йорке (в Бруклине) и Лас-Вегасе.

Премьера фильма состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Критики заранее отнесли «Анору» к главным фестивальным премьерам года. Создателям картины зрительный зал рукоплескал 30 минут после окончания показа. В итоге 25 мая 2024 года фильм получил Золотую пальмовую ветвь. 17 октября 2024 года он вышел в российский прокат.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 98% из 41 рецензии критиков положительные, средняя оценка составляет 8,7 из 10. Metacritic, использующий средневзвешенное значение, присвоил фильму оценку 89 из 100 на основе 21 рецензии, что указывает на «всеобщее признание».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Почему удобно искать аккорды онлайн

12.09 / Волна – 2024

04.06 / Концерты Академического симфонического оркестра Московской филармонии

25.05 / «АртКино» в гостях у «Современника»

21.05 / Главные идеи книги «Безумие толпы» Луизы Пенни: отражение современного общества

08.05 / Оригинальный шрифт: незаменимый инструмент для создания неповторимого стиля

03.05 / Повседневность зла

30.04 / XVI Международный музыкальный фестиваль

19.04 / Бегущий по лезвию гротеска

07.04 / «Идеальные дни» уборщика туалетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика