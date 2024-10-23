Мнение: «Очень просто: Запад проиграл», почему Грузия перестала дружить с США и антироссийская Сербия

1. Известный французский историк Эммануэль Тодд считает, что современные страны Запада деградировали из-за отказа от протестантских ценностей (протестантской трудовой этики) и деиндустриализации. По его мнению, это одна из причин, по которым Запад в нынешнем конфликте уже проиграл (ссылка):



Запад протерпел поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил предсказавший распад СССР французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung (BZ).

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал он.

Французский историк отметил, что в игру на мировой арене вступают новые игроки — такие, как страны-члены БРИКС. По словам Тодда, западные страны хотели изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. «В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу», — заключил он.

Ранее Тодд выразил мнение, что поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от «американского контроля». Он также добавил, что исход украинского конфликта решит судьбу Европы.

Месье Тодд недавно выпустил книгу «Поражение Запада» (La défaite de l’Occident), за которую его, разумеется, немедленно начали обвинять в распространении «российской пропаганды».

По мнению Тодда, попытки американцев цепляться за мировую гегемонию не соответствуют их реальным возможностям: США давно уже не тянут статус единственной сверхдержавы. В результате действия американских властей приводят лишь к обострению мировых проблем, а США являются большей угрозой для мира, чем Иран, который американцы в течение многих десятилетий выставляют главным мировым пугалом (ссылка).

2. К вопросу о том, почему Грузия, так стремившаяся ещё 10-15 лет назад вступить в НАТО и ЕС, отказалась от дружбы с Западом. Если ваш «друг» фактически предлагает вам совершить [Роскомнадзор], то вряд ли вы добровольно согласитесь на продолжение такой «дружбы» (ссылка):



Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии “Грузинская мечта” Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании “Имеди”.

“Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник (западной. — Прим. ред.) страны, Ираклий спросил: “Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?” Ему сказали: “Наверное, три-четыре дня”. Он сказал: “И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?” Ему ответили: “Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах. Мы вам поможем, будете воевать оттуда”, — сказал политик.

Он назвал такое отношение Запада к Грузии реальностью.

Политик также напомнил, что от США и их союзников звучат заявления о недопустимости войны НАТО с Россией ни при каких обстоятельствах.

“Поэтому нас оставили и оставили Украину, нас заставляли воевать и хотят еще раз заставить”, — объяснил Иванишвили.

Ещё одно примечательное заявление господина Иванишвили из того же интервью (ссылка):

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» является «опухолью», заявил в интервью «Имеди» экс-премьер страны Бидзина Иванишвили.

«Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится», — сказал он.

Иванишвили подчеркнул, что на протяжении последних 12 лет, они «создают постоянно революционную ситуацию» и назвал членов партии «врагами народа», которых нужно «запретить».

Запрет главной прозападной партии в Грузии, если он состоится, станет уже открытой пощёчиной дядюшке Сэму. Вероятно, Запад будет после этого обвинять грузинские власти в авторитаризме и тоталитаризме.

И действительно, запрет политических партий – это не очень-то демократично. Но что же делать, когда некая политическая партия открыто пытается силой захватить власть (как эта партия уже сделала однажды в прошлом), а после очередной революции намеревается напасть на соседнюю ядерную державу (как эта партия уже сделала однажды в прошлом)?

3. Сербия подписала антироссийскую декларацию (ссылка):

Президент Сербии Александр Вучич и лидеры других стран Юго-Восточной Европы подписали декларацию с осуждением действий России на Украине. Документ был принят 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике. <…>

Журналисты из Хорватии поинтересовались у него, как он воспринял пункт о введении санкций против Москвы. «Должен вас разочаровать: был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС», — сказал сербский лидер, его цитирует РИА Новости.

«Поддерживаем территориальную целостность Украины (…), но в то же время обойдемся без введения санкций в отношении РФ, это политика Республики Сербия» — Александр Вучич, президент Сербии.

Кроме того, перед принятием декларации изменили пункт о всеобъемлющей помощи Киеву — термина «военная помощь» в нем нет. Также решено было смягчить формулировку по вопросу Крыма.

Ранее сообщалось, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон не оценят этого. Герой!» — заявил популярный в Сербии адвокат Никола Лакич.

Он добавил, что раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь лишь с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его мнению, причина в том, что это стало выгодно сербскому лидеру.

Вы скажете, что маленькую страну, окружённую государствами НАТО, заставили это сделать, что сербы держат фигу в кармане и всё ещё пытаются хоть как-то сопротивляться тому, чтобы принимать участие в ритуальном осуждении России.

По моему мнению, сербы твёрдо выбрали себе «европейский путь». Нам повезло, что у нас нет общих границ с Сербией, иначе, пожалуй, открытый конфликт был бы сейчас уже и с ней.