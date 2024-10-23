Рупор кремлевской пропаганды: РФ обогнала Японию по паритету покупательной способности (что ничего не значит для мировой экономике)

ВВП России в текущем году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, что позволяет стране обогнать Японию с 3,38% и занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП. Первую тройку рейтинга по этому показателю занимают КНР, США и Индия. Ранее МВФ повысил прогноз роста российского ВВП в текущем году до 3,6%.

Можно напомнить, что в 2022 году Запад делал основную ставку на развал российской экономики и внутренние потрясения. Но устойчивость российской экономики оказалась кратно выше, чем ожидалось на Западе, что позволило РФ не только избежать деградации экономики, но и обеспечить неплохие темпы роста, что позволило уже в ходе войны обогнать сначала Германию (спасибо Шольцу выбравшему экономическое самоубийство), а теперь еще и Японию.

Таким образом, даже западные структуры, такие как МВФ и Всемирный Банк меланхолично подтверждают провал экономического блицкрига против России.

PS. До войны РФ занимала 6 место с отставанием от Германии.

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