 

В Польше тело выпало из катафалка на дорогу во время транспортировки

23.10.2024, 21:05, Разное
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Похоронная компания в Польше была вынуждена извиняться после неприятного инцидента, когда тело покойного выпало из катафалка. Об этом пишет Sky News.

Сотрудники Hades Funeral Service перевозили тело в морг в городе Сталева-Воля на юго-востоке страны. Однако во время движения из-за неисправности механизма дверь задней части катафалка открылась, и тело оказалось на проезжей части. Водитель автомобиля, ехавшего за катафалком, был шокирован: сначала его лобовое стекло накрыла простыня, а затем он увидел лежащего на дороге человека. Он испугался, что сбил кого-то.

Представители Hades Funeral Service принесли свои извинения всем, кого расстроил этот инцидент. В официальном заявлении они сообщили: «С глубоким сожалением информируем, что из-за неожиданной технической неисправности электрозамка задней двери катафалка произошел неприятный случай во время транспортировки тела. Это не соответствует высоким стандартам нашей компании».


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