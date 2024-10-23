 

Спикер Госдумы РФ предлагает добиться экстрадиции Анатолия Чубайса

23.10.2024, 19:45, Новости дня
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил добиться экстрадиции в Россию бывшего главы “Роснано” Анатолия Чубайса, который после начала развязанной Москвой войны в Украине проживает с женой в Израиле. Чубайс возглавлял “Роснано” с 2008 года и закончил работу в организации в 2020 году.

Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли, в результате которой под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, а генерирующие мощности были приватизированы, напоминает ТАСС.

“Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам – и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор, – заявил Володин. – Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте”.

После отъезда Чубайса за границу генпрокуратура РФ начала проверки работы “Роснано”. Около двух месяцев назад Мещанский суд Москвы заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров “Роснано” Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют в растрате в особо крупных размерах. Оба находятся за границей. Киселев и Рапопорт арестованы на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо их экстрадиции.


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