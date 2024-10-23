Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

Еще пару десятков лет назад для женщины было важно выглядеть элегантно и несколько “искусственно”. Сегодня же дамы все больше внимания уделяют комфорту, практичности и более непринужденным образам, которые выглядят очень стильно. Многие старые тенденции также переживают ренессанс – не только в одежде, но и в прическах. Сейчас короткие стрижки популярны как никогда, особенно пикси.

Что такое стрижка пикси

Пикси – это короткая женская стрижка, при которой длина волос не превышает 2,5-5 см. Обычно она сочетает в себе волосы разной длины и является одной из самых популярных коротких причесок для женщин. В классической стрижке пикси боковые стороны короткие, а верхняя часть длиннее.

Прическа прекрасно смотрится как с прямыми, так и с вьющимися локонами. Стрижка впервые стала популярной в начале 1920-х годов. В это время женщинам было важно доказать свою самостоятельность, нарушить уже устоявшиеся правила “приемлемого” вида. Они осмелились постричься короче, чем когда-либо прежде.

Кому больше подходит пикси

Стрижка пикси обычно отлично смотрится на дамах с овальным, квадратным или сердцевидным лицом. Эта стильная прическа также хорошо сочетается с круглыми лицами, поскольку делает их более угловатыми и четкими за счет слоев и асимметричной формы.

Если у вас вытянутое лицо, специалисты рекомендуют избегать этой стрижки. Причина в том, что, если придать объем верхним волосам, лицо может выглядеть еще длиннее. Но зато, если подобрать ее правильно и уложить согласно своим чертам лица, стрижка подчеркнет все его достоинства.

В чем преимущества этой стрижки

Во-первых, короткие волосы очень практичны. На их создание уходит меньше времени и усилий. После мытья они еще и высыхают гораздо быстрее (даже феном пользоваться не нужно). Короткие волосы выразительны. Современная стрижка пикси обрамляет лицо и подчеркивает все его достоинства.

Стрижка пикси открывает большой простор для экспериментов: короткие волосы можно без особых забот осветлить и покрасить в красивый яркий цвет. После обесцвечивания локоны быстро отрастут. Поврежденные участки можно затем подстричь, чтобы вернуть волосам былой цвет и блеск.

И еще один бонус: летом, когда на улице очень жарко, всегда лучше носить короткие волосы. Многие называют недостатком коротких стрижек отсутствие универсальности, но это миф! Короткие волосы можно укладывать разными креативными и шикарными способами. Главное – включить фантазию и не бояться выражать себя. Вот несколько вариантов короткой прически.

Классическая кудрявая пикси

Создайте настоящую ретро-атмосферу с этой короткой кудрявой стрижкой, отдающей дань уважения 1950-м и 1960-м годам. Прическа пикси на вьющиеся волосы по-прежнему может выглядеть очень женственно даже на достаточно коротких волосах. Однако найдите хорошего парикмахера с опытом, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Пикси на черные волосы

Этот вид пикси — отличный выбор, если у вас густые вьющиеся волосы. С помощью этой прически вы сможете легко сделать свои волосы зрительно очень здоровыми, блестящими и объемными. Элегантная классическая пикси имеет длинные боковые стороны и выглядит очень романтично. Позвольте ветру развевать ваши волосы, чтобы они выглядели шикарно и небрежно.

Длинная челка с кудряшками

Если слишком короткие волосы не для вас, вы можете выбрать длинную пикси с локонами. Эта асимметричная прическа сохраняет подвижность и длину, даря при этом практичность коротких волос. Выберите вариант со слоями, чтобы придать волосам желаемую форму. Слегка заметная челка добавит вашему образу особую красоту.

Пикси средней длины для седых волос

Это отличная прическа для дам, которые хотят современно подчеркнуть свою женственность. В этой стрижке боковые стороны короче, а верхняя часть волос оставлена ​​длинной и подстрижена асимметрично, что придает шикарный вид.

Это стильная стрижка, укладка которой не отнимет много времени. Используйте мусс для фиксации и сыворотку для блеска. Так вы получите слегка взлохмаченный эффект. Потом высушите волосы феном, распутывая пряди пальцами.

Платиновая пикси-блонд с завитками

Эта оригинальная кудрявая пикси в цвете “платиновый блондин” сделает каждого вашим поклонником с первого взгляда. Такой стиль показывает творческую натуру своей обладательницы и позволяет экспериментировать с цветом волос.

Чтобы прическа не требовала особого ухода, оставьте корни темными. Если у вас тонкие волосы, подумайте об использовании продукта для объема. Специалисты рекомендуют начать со спрея для загущения или объема.

Стрижка пикси с кудряшками для тонких волос

Если вы обладательница тонких волос, вам будет сложнее поддерживать их внешний вид в течение дня. Вот почему, если у вас нет вьющихся от природы локонов, вам необходимо использовать правильные продукты, чтобы ваша прическа держалась весь день.

Вам подойдет пикси с удлиненной челкой и короткими боками. Но тонкие волосы нужно грамотно укладывать, чтобы они не пушились и не выглядели неряшливо. Добавьте текстурирующий спрей и мусс для объема. И всегда закрепляйте прическу лаком для волос.