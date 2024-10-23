ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

Центризбирком Республики Молдова пообещал, что во втором туре президентских выборов голоса, поданные из-за границы, будут учитываются с «корректирующим коэффициентом социального успеха» – их умножат на 1,5.

Инициативу выдвинули в офисе президента Майи Санду. Как пояснила она сама, необходимо «должным образом поддержать проявление политической сознательности, которое показали зарубежные соотечественники».

«Для сохранения европейского курса нашей страны критически необходимо выделить, приумножить голоса тех, кто подошёл к выборам ответственно, – считает она. – Второй важный фактор – есть смысл внимательнее прислушиваться к тем, кто добился социального успеха и смог уехать. Покинуть страну у нас мечтают почти все, но реально удалось это только самым талантливым и упорным. Эти люди должны иметь право особого голоса».

Санду также приняла решение потратить остатки бюджетных средств 2024 года на открытие в Западной Европе ещё 89 избирательных участков и проведение масштабной агиткампании для зарубежных избирателей.

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