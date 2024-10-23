 

Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10.2024, 19:28, Разное
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Австралийка Матильда Кэмпбелл, пытаясь достать свой iPhone, упала в узкую расщелину и застряла в подвешенном состоянии вниз головой. Об этом пишет ABC Newcastle.

23-летняя Кэмпбелл уронила смартфон, делая фотографии, и, пытаясь его поднять, поскользнулась и упала с высоты около трех метров. Она оказалась зажатой между двумя крупными валунами.

На ее спасение потребовалось несколько часов. Парамедик Питер Уоттс отметил, что девушка проявила удивительное самообладание. Для того чтобы освободить ее, спасателям пришлось убрать семь валунов весом от 80 до 500 килограммов, а также построить деревянный каркас для обеспечения безопасности.

Кэмпбелл провела в подвешенном состоянии около семи часов и получила перелом позвоночника. Примечательно, что iPhone, из-за которого пострадала девушка, «не уцелел после инцидента».


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