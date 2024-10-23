Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

«Кровь – это сталь» или «Мальчики Ленина»

Эти стильные ребята на фотографии – не кинозвезды, и не гонщики. Это бойцы отряда «Ленинских мальчиков» (Lenin-fiúk), которые до сих пор вызывают злобу и ужас в консервативной Венгрии. И есть от чего! Эти ребята были горячими союзниками нашей с вами Родины и дрались за Советскую Венгрию. После Октябрьской социалистической революции в многих странах Европы и Азии возникли силы, выступающие за создание советских республик и за Всемирную коммунну. Появились такие силы и в Венгрии.

Во время Венгерской революции к власти пришло коалиционное правительство коммунистов и социалистов во главе с Шандором Гарбаи и Бела Куном, которое провозгласило отмену сословий, свободу слова и собраний, отделение церкви от государства, гарантировало бесплатное образование и культурные права для национальных меньшинств. В считанные недели были национализированы промышленность, транспорт, банки и крупные земельные участки, принадлежащие в основном помещикам. Против сторонников советов выступили белые венгерские отряды, церковь, бывшие чиновники и предприниматели Австро-Венгерской империи, а затем и интервенты. Создается Красная гвардия, а затем Красная армия и различные отряды крестьянской и рабочей самообороны против контрреволюции.

Рабочий отряд «Мальчиков Ленина» (в отряде были и девушки) сформировался 1 мая 1919 года в Будапеште большей частью из рабочей молодежи. В него входило около 200 человек и сам отряд стал отрядом быстрого реагирования. Вопреки современным венгерским пропагандистам, которые старательно вымарывают и искажают советские периоды истории Венгрии, отряд не был карательным. Он участвовал в подавлении вооруженных восстаний, но в основном его боевой путь проходил на фронтах Гражданской войны. Отряд, который опекал сам министр внутренних дел Советской Венгрии Тибор Самуэли (он на фото запечатлен рядом с Лениным) был хорошо механизирован. На реквизированных автомобилях и грузовиках рабочие, вооруженные карабинами, пистолетами, ручными гранатами и штык-ножами, одетые в кожаные куртки, часто появлялись на самых опасных участках фронта, ликвидировали вражеские прорывы. Отряд отличался стойкостью и храбростью, хотя он и противостоял отрядам, которых вели в бой профессиональные офицеры, имеющие опыт Первой Мировой войны.

Кстати, сам Тибор Самуэли писал о стратегии борьбы следующее: «Кровь — сталь: она укрепляет сердце, укрепляет пролетарский кулак. Кровь сделает нас могущественными. Кровь будет той, которая приведет нас в настоящий мир коммуны». Не следует думать, что противостояли сторонникам советов люди гуманные: по официальным данным победившей стороны количество жертв Белого террора в десятки раз превосходило количество жертв Красного террора.

Впоследствии отряд получил в свое распоряжение поезд, пулеметы, пушки и минометы. На последующем после поражения Советской республики суде отряду вменяли убийство девяносто двух человек. Якобы жертвы погибли в результате казни, однако доказать этот факт судьи так и не смогли: убитые принадлежали большей частью именно к вооруженным белогвардейцам. После поражения революции лидер отряда Йожеф Черни и его ближайшие помощники были приговорены к смертной казни. Ниже представлена таблица, которая дает представление о профессиональном составе этого рабочего отряда:

Йожеф Черни, кожевник

Шандор Папп, помощник слесаря

Ференц Какас, банщик

Шандор Месарош, помощник каменщика

Габор Шен, студент юридического факультета

Макс Микса, кладовщик

Тибор Бонихат, студент юридического факультета

Геза Гроо, токарь

Мор Лёбль, маляр

Габор Чомор, разнорабочий

Джон Стайгер, автомеханик

Мартон Лёшер, маляр

Лайош Кювер, медбрат

Геза Ноймайер, помощник плотника

Из казни бойцов сделали настоящее шоу, на которое даже продавались билеты и публика приходила с коньяком и закуской полюбоваться на мучения людей на виселице.

В годы полуфашистской и откровенно фашистской диктатур Хорти и Салаши этому отряду приписывались все возможные казни, но здесь националисты и фашисты просто переносили свои преступления на этих вооруженных рабочих. В годы социалистической Венгрии Йожеф Черни и его товарищи приводились в пример, как настоящие коммунисты, коими они (в том числе по признанию врагов) и являлись. В современной Венгрии в основном перепечатывают хортистскую и салашистскую версию описанных выше событий.

Этот очень краткий очерк следует считать введением к большому видео, посвященному Советской венгерской республике, которое вскоре должно появиться на разных платформах

Глеб Таргонский

Комментарии к фотографиям:

1. Йожеф Черни (крайний слева) и его отряд

2. (слева направо) министр внутренних дел ВСР Тибор Самуэли, Йожеф Черни и Владимир Ленин. Москва

(с) Глеб Таргонский

https://vk.com/wall-99078421_55185 – цинк

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