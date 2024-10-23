 

77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10.2024, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сын известного продюсера с радостью поделился новостью, что в его семье ожидается пополнение. Для Бари Алибасова-старшего это событие стало настоящим праздником, о чем он не раз упоминал в интервью. По его словам, внук — это не только радость, но и возможность передать опыт и традиции из поколения в поколение.

Информацию о грядущем пополнении в семье Алибасовых подтвердил Пятый канал. Однако сам Бари-младший пока не делал официальных комментариев по этому поводу.

Тем не менее, его жена, Елена Калинина, поделилась своими эмоциями. Она рассказала, что уже видела фотографию с УЗИ, где четко виден силуэт будущего малыша. “Это новая жизнь, и это замечательно”, — отметила она, подчеркивая важность этого момента для их семьи.

Хотя сроки беременности остаются неизвестными, радость от предстоящего события уже наполняет их дом. Бари Алибасов-младший говорит о том, что сейчас в его жизни царит гармония и счастье.

Он отмечает, что его отец находится в прекрасных отношениях с супругой, и это служит для него примером. “Я смотрю на их брак и завидую. Хочется, чтобы в нашем с Еленой союзе было столько теплоты и взаимопонимания”, — признался он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Мнение: Нейросети-агенты, ИИ-слушатели, или как закрыть все бордели в стране

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный флаг в Измайловке

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

23.10 / Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

23.10 / Россиян, позволяющих детям спать с игрушечными животными, лишат родительских прав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика