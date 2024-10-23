 

СНБ предупредил об угрозе терактов против израильтян в Шри-Ланке

23.10.2024, 18:10, Новости дня
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Полиция Шри-Ланки, посольство США и Совет национальной безопасности Израиля выпустили предупреждение об угрозе терактов против израильтян на побережье залива Аругам.

В предупреждении, выпущенном СНБ, говорится, что, по данным “Мосада”, нападение готовится террористической ячейкой, управляемой иранским Корпусом стражей исламской революции. Уровень террористической угрозы в Шри-Ланке поднят с первого до четвертого.

Власти Шри-Лани призвали израильтян, находящихся на пляжах или на других туристических объектах в заливе Аругам, перебраться в столицу Коломбо.

В районе, на который распространяется предупреждение, повышены меры безопасности, увеличено количество полицейских патрулей в зоне залива, усилена охрана принадлежащих израильтянам объектов.


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