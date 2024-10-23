 

Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

23.10.2024, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Zotac в сотрудничестве с Sony Pictures представила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super, вдохновленную фильмом «Веном: Последний танец». Устройство отличается дизайном в стиле фильма и предназначено исключительно для участия в конкурсе, а не для продажи.

Модель Zotac RTX 4070 Super 12GB Venom построена на той же базе, что и специальная версия, выпущенная в августе в честь китайской игры Black Myth: Wukong. Информация о видеокарте доступна только в китайских социальных сетях, о выходе в других странах ничего не сообщалось.

Видеокарта оснащена трассировкой лучей, позволяющей играть в разрешении 2K, а также технологией DLSS 3 для повышения производительности и качества изображения. Она также имеет RGB-подсветку, что соответствует атрибутике фильма «Веном: Последний танец».

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать пост на платформе Weibo. Приз включает одну видеокарту и два билета в кино. Zotac активно сотрудничает с известными релизами, как и другие производители электроники. К примеру, MSI ранее презентовала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super и другие устройства в стилистике игры S.T.A.L.K.E.R. 2.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В Польше тело выпало из катафалка на дорогу во время транспортировки

23.10 / Мнение: Нейросети-агенты, ИИ-слушатели, или как закрыть все бордели в стране

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный флаг в Измайловке

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / 77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10 / В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика