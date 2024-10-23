Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

Компания Zotac в сотрудничестве с Sony Pictures представила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super, вдохновленную фильмом «Веном: Последний танец». Устройство отличается дизайном в стиле фильма и предназначено исключительно для участия в конкурсе, а не для продажи.

Модель Zotac RTX 4070 Super 12GB Venom построена на той же базе, что и специальная версия, выпущенная в августе в честь китайской игры Black Myth: Wukong. Информация о видеокарте доступна только в китайских социальных сетях, о выходе в других странах ничего не сообщалось.

Видеокарта оснащена трассировкой лучей, позволяющей играть в разрешении 2K, а также технологией DLSS 3 для повышения производительности и качества изображения. Она также имеет RGB-подсветку, что соответствует атрибутике фильма «Веном: Последний танец».

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать пост на платформе Weibo. Приз включает одну видеокарту и два билета в кино. Zotac активно сотрудничает с известными релизами, как и другие производители электроники. К примеру, MSI ранее презентовала видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super и другие устройства в стилистике игры S.T.A.L.K.E.R. 2.