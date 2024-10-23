 

Россиян, позволяющих детям спать с игрушечными животными, лишат родительских прав

23.10.2024, 17:33, Разное
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Воспитателей детских садов и учителей обязали выявлять детей, которым родители разрешают спать с игрушками в виде животных, и сообщать о них в органы опеки для принятия последующих решений.

Педагоги должны будут в игровой форме спрашивать детей, не брали ли те своего Степашку с собой в кровать. В случае выявления нарушения родителей вызовут в образовательное учреждение для разъяснительной беседы, но при рецидиве ими займётся опека. Для злостных нарушителей предусмотрено лишение родительских прав.

– Враг давно понял, что Россию на поле боя не победить, поэтому всем известные заокеанские организации прикладывают титанические усилия, чтобы сбить наших детей с верного пути. Геи, чайлдфри, квадроберы, чего только не придумают. Поэтому мы и видим сейчас некоторое снижение рождаемости, – пояснили в одной из региональных комиссий по вопросам защиты несовершеннолетних, которая начала применять новые правила ещё несколько месяцев назад, до их официального утверждения.

Источник в правительственной рабочей группе в свою очередь сформулировал государственную политику в этой сфере.

– С животными можно играть и дружить, ещё их можно есть. Спать с животными нельзя, даже с игрушечными. Точка, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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