Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Селидово

Судя по всему оборона ВСУ в Селидово рушится и противник под угрозой оперативного окружения откатывается из города.

В центре Селидово над одной из многоэтажек сегодня появился Красный Флаг, а на соседней – триколор.

Селидово готовится стать дотационным городом. Освобождение ДНР продолжается.

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