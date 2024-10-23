Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Селидово
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Судя по всему оборона ВСУ в Селидово рушится и противник под угрозой оперативного окружения откатывается из города.
В центре Селидово над одной из многоэтажек сегодня появился Красный Флаг, а на соседней – триколор.
Селидово готовится стать дотационным городом. Освобождение ДНР продолжается.
Онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно в телеге – https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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