 

Asus ROG Phone 9 получит Snapdragon 8 Elite и ИИ-функции

23.10.2024, 16:10, Разное
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Asus готовит к выходу новейший игровой смартфон ROG Phone 9 с революционными функциями. Ожидается, что он станет пионером, оснащенным передовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Asus готовит к выходу новейший игровой смартфон ROG Phone 9 с революционными функциями. Ожидается, что он станет пионером, оснащенным передовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Дизайн ROG Phone 9 сохранит свою дерзкую эстетику с яркой светодиодной подсветкой на задней панели. Asus намекает на внедрение расширенных функций искусственного интеллекта для оптимизации игрового процесса.

Аккумулятор является ключевым аспектом, и ROG Phone 9 обещает превзойти своих предшественников. Платформа Snapdragon 8 Elite с процессором Oryon второго поколения и усовершенствованным графическим процессором Adreno устанавливает новый уровень в мобильном гейминге. Ожидается, что эти усовершенствования обеспечат плавный и захватывающий игровой процесс, укрепляя репутацию ROG Phone в мире геймерских смартфонов.

Ожидается, что Asus ROG Phone 9 будет представлен 19 ноября 2024 года. В тот же день будет объявлена его цена. Ранее сообщалось, что смартфоны на чипе Snapdragon 8 Elite смогут запускать ПК-игры.


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