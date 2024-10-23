Asus ROG Phone 9 получит Snapdragon 8 Elite и ИИ-функции

Asus готовит к выходу новейший игровой смартфон ROG Phone 9 с революционными функциями. Ожидается, что он станет пионером, оснащенным передовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Asus готовит к выходу новейший игровой смартфон ROG Phone 9 с революционными функциями. Ожидается, что он станет пионером, оснащенным передовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Дизайн ROG Phone 9 сохранит свою дерзкую эстетику с яркой светодиодной подсветкой на задней панели. Asus намекает на внедрение расширенных функций искусственного интеллекта для оптимизации игрового процесса.

Аккумулятор является ключевым аспектом, и ROG Phone 9 обещает превзойти своих предшественников. Платформа Snapdragon 8 Elite с процессором Oryon второго поколения и усовершенствованным графическим процессором Adreno устанавливает новый уровень в мобильном гейминге. Ожидается, что эти усовершенствования обеспечат плавный и захватывающий игровой процесс, укрепляя репутацию ROG Phone в мире геймерских смартфонов.

Ожидается, что Asus ROG Phone 9 будет представлен 19 ноября 2024 года. В тот же день будет объявлена его цена. Ранее сообщалось, что смартфоны на чипе Snapdragon 8 Elite смогут запускать ПК-игры.