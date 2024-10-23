 

Профсоюз монашествующих пообещал помочь в решении демографической проблемы в России

23.10.2024, 15:33, Разное
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Глава Всероссийского профсоюза монашествующих схиигумен Никанор (Крупский) на очередном пленарном заседании ЦК организации заявил, что долг каждого монаха и монахини вне зависимости от конфессии – помогать в решении демографической проблемы.

С 2025 года планируются ввести стимулирующие путёвки в санаторий-профилакторий для монахов и монахинь, родивших от 2 детей.

Схиигумен Никанор указал на «тревожные международные тенденции», ведущие к сокращению населения как в России, так и во всём мире. В этой ситуации долг монаха – не отсиживаться за стенами обители, а «идти в народ и сеять там разумное, доброе, вечное». Глава профсоюза назвал оскорбительным сравнение монашествующих с членами экстремистского международного движения «Чайлдфри», поскольку последние не желают поступиться своими меркантильными интересами во имя интересов Родины, в отличие от монахов.

Также схиигумен Никанор предложил синодам РПЦ, архиепископу Русской католической церкви и другим религиозным лидерам ввести для выпускников семинарий аналог американского «gap year», в течение которого будущие монахи смогут «нагуляться, накуролеситься и внести свой вклад в решение демографической проблемы».

– Нас не зря называют – матушка, батюшка, – уверяет Никанор. – Как делать детей, мы прекрасно знаем. Да, в былые времена монашествующие принимали обет безбрачия, но ведь во времена Второго вселенского собора, когда были введены эти правила, не было ещё демографической катастрофы. Новые времена требуют новых решений, политической гибкости и умения адаптироваться к обстоятельствам. Поэтому берите под козырёк и приступайте к исполнению. Через 5 лет вообще не будем брать в монахи бездетных, я это лично в уставе пропишу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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