 

Автопушка M230LF от Northrop Grumman может переключаться между двумя боеприпасами на лету

23.10.2024, 14:45, Разное
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Многие десятилетия, чтобы видеть направление стрельбы, стрелки используют трассирующие боеприпасы — обычно, чередуя обычные и трассирующие патроны. Однако в некоторых случаях им приходится делать выбор в пользу одного из них.

Решить эту проблему предлагает компания Northrop Grumman. У наводчика новой автоматической пушки М230 при стрельбе теперь есть выбор между двумя лентами с разными боеприпасами — осколочно-фугасными ХМ1211 и бронебойными ХМ1198, для чего достаточно нажать на специальный переключатель.

Это очень важно, когда, к примеру, стрелок ведет огонь вначале по бронированной цели, а затем ему срочно приходится переключиться на летящий беспилотник.

М230 создана на базе фирменного изделия Northrop Grumman — пулемета Bushmaster, который компания производит уже несколько десятилетий. Но даже с учетом механизма двойной подачи он на 60 % состоит из тех же деталей, что и его многочисленные предшественники — это значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Источник &#8212 Northrop Grumman


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