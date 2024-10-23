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23.10.2024, 13:10, Новости дня
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С визитом в Москву прибыл один из лидеров ХАМАСа Муса Абу Марзук, в настоящее время занимающий должность заместителя главы политбюро этой террористической организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам источника, у Абу Марзука в столице РФ запланированы несколько встреч.

В прошлый раз Абу Марзук прилетал в Россию на консультации в июне 2024 года. Тогда он обещал российскому руководству, что ХАМАС готов “в приоритетном порядке” освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России. При этом оговаривалось, что для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в Газе.

Обычно Абу Марзука принимают в Москве на уровне заместителя главы МИД РФ. Хотя несколько раз он встречался и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Накануне в Казань на саммит БРИКС прилетел председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас, лидер ФАТХа. Запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, у Москвы есть повод для крайнего недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Абу Марзуком с российской стороны была “акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова”. Через несколько недель после этой встречи Богданов заявлял агентству ТАСС, что РФ продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов и Лобанов по-прежнему остаются в заложниках, а Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку “палестинского сопротивления”. В марте 2024 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) направлял Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах. В поздравительном заявлении Ханийи говорилось, что ХАМАС рассчитывает на “укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества” с Россией. При этом член политбюро ХАМАСа Басэм Наим заявлял РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом.

В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе. Не исключено, что Труфанова и Лобанова, или одного из них удерживают боевики “Исламского джихада”.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни “Исламский джихад” террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и “Исламского джихада” на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает “за непрерывность отношений” РФ с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова “ХАМАС – хвала героям”, которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и “Исламского джихада” так: “Уважаемые гости, дорогие друзья…”

После трагических событий “черной субботы”, 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД РФ неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951 году в Рафахе (сектор Газы), где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Абу Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером “Исламского движения сопротивления” в Газе. Абу Марзук остался “вторым человеком” в руководстве ХАМАСа.

Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних двадцати лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось. Он возглавлял переговорные группы ХАМАСа в Египте, РФ и других странах.

После ликвидации Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара не было заметно никаких попыток со стороны Абу Марзука снова занять пост главы политбюро ХАМАСа. Он позиционирует себя как фактический “глава МИД ХАМАСа”.


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