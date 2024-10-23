ВрачКурова предостерегла о связи висцерального ожирения с развитием диабета

Эндокринолог Вероника Курова предупредила о том, что скопление жира во внутренних органах брюшной полости (висцеральное ожирение) является предвестником диабета второго типа. Она пояснила, что висцеральный жир выделяет вещества, которые стимулируют воспаление и повышают сахар в крови, создавая предпосылки для диабета.

Для выявления висцерального ожирения Вероника Курова рекомендует измерять талию. Для женщин 18-45 лет допустимая окружность талии должна быть меньше 88 см, а для мужчин — менее 102 см.

Причиной висцерального ожирения обычно становится малоподвижный образ жизни и рацион с высоким содержанием “быстрых” углеводов, обработанных и сладких продуктов, а также алкоголя. Кроме диабета, висцеральное ожирение может спровоцировать и другие заболевания.