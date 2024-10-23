 

Самый дорогой в истории королевства – Англия выкупила клад монет последнего саксонского короля

23.10.2024, 11:30, Новости дня
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Власти Великобритании заплатили 4,3 миллиона фунтов стерлингов за клад из 2584 монет, найденный в 2019 году в поле в районе Чу Вэлли в Англии.

Это делает клад, заложенный в первые годы, если не месяцы, норманнского вторжения в Англию, самым дорогим в истории Соединенного королевства.

Редкость клада обусловлена не только количеством монет и их высокой сохранностью, но и тем фактом, что подавляющее большинство монет были отчеканены в короткий период правления Гарольда II, последнего англосаксонского правителя Англии, от вступления которого на трон в январе 1066 года до гибели в битве при Гастингсе 14 октября того же года прошло лишь около 9 месяцев.

В то же время наличие в кладе монет победителя битвы при Гастингсе, Вильгельма Завоевателя, свидетельствует, что клад был зарыт через некоторое время после битвы, предположительно в ходе восстаний саксонских баронов против нового правителя в 1067 или 1068 году.

Деньги за клад будут поделены пополам между владельцем поля и группой из семи кладоискателей, которые обнаружили его.

Клад некоторое время будет выставлен в Британском музее, после чего будет передан на постоянную экспозицию в археологическом музее Сомерсета.


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