 

Робот-шеф Moley Robotics за $105 000 приготовит вам ужин одной рукой

23.10.2024, 11:25, Разное
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Компания Moley Robotics разработала и продемонстрировала робота X-AiR, умеющего готовить разнообразные блюда. Стоимость «шеф-повара» составляет весьма солидные 105 000 долларов, но разработчики говорят о том, что начнут внедрение новинки у первых клиентов уже через несколько месяцев. X-AiR располагает собственной варочной панелью, набором специализированной посуды и запасом масел, чтобы готовить еду для своих владельцев.

Роботизированная кухонная система полностью отвечает стремлению многих людей есть вкусную и здоровую пищу с минимальным количеством консервантов. Она ориентирована на тех, кто любит готовить, но не может этого делать из-за занятости. Чтобы воплотить в жизнь «здоровые» рецепты с X-AiR, достаточно просто разложить ингредиенты и отдать команду «Старт».

Все рецепты для робота анализирует шеф-повар Джеймс Тейлор, он же занимается их адаптацией. Планируется добавлять в список по 2-3 новых рецепта ежемесячно, чтобы расширять возможности X-AiR. Чтобы автоматика начала творить чудеса на вашей кухне, потребуется заказать не только самого робота — но и новую столешницу, варочную панель и планшетный ПК для управления.

Проведенные испытания показали, что X-AiR в целом справляется с готовкой хорошо, но у системы нет машинного зрения, чтобы контролировать процесс. Чтобы обеспечить корректную работу системы, пользователь должен разложить продукты по контейнерам и указать, что находится в каждом из них. За раз робот может приготовить до 10 порций, что хватит для званого ужина. Разработка может найти применение там, где требуется приготовление пищи по запросу, но использовать человеческий ресурс невыгодно или затруднительно.

Источник &#8212 engadget


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