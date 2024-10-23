 

OnePlus представила самую мощную магнитную зарядку для смартфонов

23.10.2024, 11:10, Разное
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Компания OnePlus анонсировала выпуск магнитной зарядки нового поколения для своих смартфонов. Она была разработана для работы с флагманским устройством OnePlus 13. Устройство получило название Magnetic Turbine и поддерживает технологию Oppo AIRVOOC с беспрецедентной выходной мощностью 50 Вт.

Одной из отличительных особенностей Magnetic Turbine является встроенный охлаждающий вентилятор, что отражено в его названии. По словам президента OnePlus China Ли Цзе, эта зарядка стала “самой мощной в отрасли магнитной зарядкой”.

Стоимость Magnetic Turbine будет объявлена после официального запуска OnePlus 13, который ожидается в ближайшие недели. Сообщается, что предстоящий флагман будет оснащен новейшим чипом от Qualcomm, дисплеем BOE X2 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Помимо этого, OnePlus 13 будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Другие примечательные особенности устройства включают тройную камеру Hasselblad с основным модулем на 50 Мп, мощную систему вибрации, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

OnePlus уже начал принимать предварительные заказы на OnePlus 13. Дата официальной презентации и стоимость смартфона будут объявлены в ближайшее время.


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